Más lluvias para CDMX: Activan alerta amarilla por tormentas y granizo en 9 alcaldías

En estas alcaldías hay alerta amarilla por caída de granizo en la CDMX. (Cuartoscuro).

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo para nueve alcaldías.

Detalló que la alerta inicia a las 16:50 horas y concluye a las 19:00 horas de este miércoles 15 de julio. Estas son las alcaldías en alerta:

Alcaldía Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Miguel Hidalgo.

Venustiano Carranza.

Algunas recomendaciones que compartieron las autoridades fueron: retirar la basura del interior y del exterior de las viviendas, cerrar puertas y ventanas, así como no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

¿Cuál será el clima para el jueves 16 de julio en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el jueves se prevén cielo nublados y temperaturas frescas en la CDMX, debido al monzón mexicano y a los sistemas de baja présión.

Aunque es temporada de huracanes y sí lloverá en varios estados del país, para el Valle de México las probabilidades de que llueva son bajas, detalló el SMN.

Agregó que no obstante, la nubosidad dominará.El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Jueves 16 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Viernes 17 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 18 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

¿Qué es el monzón mexicano?

El monzon mexicano genera lluvias torrenciales cortas en el noroeste de nuestro país. Inició el 13 de julio y termina en septiembre. Los estados más afectados son Sonora Chihuahua, Sinaloa y Durango.

‘Mozón’ significa ‘estación’ y la palabra viene del árabe ‘mausim’. Hay cuatro regiones en el mundo donde se generan circulaciones monzónicas, una de ellas es el noroeste de nuestro país.

El monzón se caracteriza por el cambio estaciones de los vientos cálidos y fríos entre el continente y el océano, provenientes del Atlántico y del golfo de México.

Se suman los vientos del Pacífico y el golfo de California, por el oeste. Convergen en el noroeste de México.