Onda tropical 18 y potencial ciclón en Guerrero ‘inundarán’ México: ¿Qué estados esperan fuertes lluvias?

Las precipitaciones fuertes a muy fuertes ocurrirán en la mayor parte del país y estarán acompañadas de descargas eléctricas.

El potencial ciclón que ‘acecha’ a Guerrero y la onda tropical 18 ocasionarán lluvias fuertes durante esta semana en la mayor parte del país, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, Conagua informó que a partir de este lunes 13 de julio se establece el monzón mexicano sobre el noroeste del país, por lo que tendrá interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas.

Por dichas condiciones habrá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en todo el país, con posible caída de granizo en el noroeste, occidente y centro de México

Conagua prevé que la onda tropical 18 sea ‘absorbida’ por una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, que podría convertirse en depresión tropical durante el transcurso del martes.

Hasta ahora no se ha formado ningún ciclón durante la actual temporada de huracanes que comenzó hace casi dos meses.

¿En dónde habrá lluvias hoy 13 de julio?

Por dichas condiciones, se prevén lluvias muy fuertes a intensas en el oeste y sur de Durango, centro y sur de Sinaloa, así como en el norte y centro de Nayarit.

Mientras que las precipitaciones fuertes a muy fuertes serán en los siguientes estados:

Este, centro y sur de Chihuahua.

Norte y oeste de Coahuila .

. Oeste, este y sur de Jalisco.

Costa y oeste de Michoacán .

. Suroeste de Guerrero.

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes serán en las siguientes entidades:

Este de Sonora.

Oeste del Edomex .

. Sur de Veracruz.

Norte y suroeste de Oaxaca.

Este de Chiapas.

En tanto, habrá lluvias aisladas en Baja California Sur y los intervalos de chubascos en las siguientes regiones:

Baja California.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Puebla.

Tlaxcala.

CDMX.

Morelos.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

¿Qué estados se ‘asarán’ con temperaturas de hasta 40 grados?

En contraste con la temporada de lluvias, hay estados donde se ‘asarán’ con temperaturas de hasta 40 grados por una onda de calor que afecta principalmente al norte del país, entre ellos están las siguientes entidades:

Noreste de Baja California.

Sur de Baja California Sur.

Sonora.

Suroeste de Chihuahua.

Sinaloa.

Costa de Michoacán.

Las temperaturas de 30 a 35 grados serán en el norte y sur de Zacatecas, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, norte y suroeste de Puebla. Mientras que temperaturas extremas de 35 a 40 grados ocurrirán en: