Clima en Tlalnepantla: Cielo nublado sin lluvias para el martes 14 de julio

Así estará el clima para el Estado de México el martes 14 de julio.

El municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, se prepara para un martes 14 de julio con condiciones atmosféricas estables. Se anticipa un día con cielo medio nublado y ausencia total de precipitaciones.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Tlalnepantla de Baz?

Para este martes, el termómetro en Tlalnepantla de Baz marcará una temperatura promedio de 18.5°C. La temperatura mínima descenderá hasta los 11.0°C durante la madrugada y primeras horas.

La máxima diurna alcanzará los 25.0°C, generando un ambiente templado. La probabilidad de precipitación es del 0%, garantizando una jornada completamente seca en el municipio.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Tlalnepantla de Baz?

El pronóstico extendido para Tlalnepantla de Baz muestra estabilidad.

El martes 14 de julio : máxima 25°C, mínima 11°C, medio nublado, viento 7 km/h.

: máxima 25°C, mínima 11°C, medio nublado, viento 7 km/h. El miércoles 15 de julio : máxima 24°C, mínima 11°C, medio nublado, viento 7 km/h.

: máxima 24°C, mínima 11°C, medio nublado, viento 7 km/h. El jueves 16 de julio: máxima 25°C, mínima 11°C, medio nublado, viento 9 km/h.

Estas condiciones atmosféricas sugieren un periodo de estabilidad en el clima del Valle de México, particularmente en Tlalnepantla de Baz. Las temperaturas se mantendrán consistentes, con cielos parcialmente cubiertos y vientos ligeros.

¿Cómo se mantendrán las temperaturas en Tlalnepantla de Baz?

Las temperaturas mínimas permanecerán en 11°C durante los tres días, mientras que las máximas oscilarán entre 24°C y 25°C. Este patrón térmico define un ambiente agradable en la región.

La ausencia de precipitaciones y los vientos moderados, con velocidades entre 7 km/h y 9 km/h, son características constantes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé cambios significativos.

¿Qué recomendaciones son útiles para este martes en Tlalnepantla de Baz?

Ante un día medio nublado y sin lluvia, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Aunque no se espera sol intenso, el uso de protector solar es aconsejable.

Para transitar por el municipio, se sugiere optar por ropa ligera y cómoda. Las mañanas serán frescas, por lo que un suéter ligero podría ser útil, previendo la subida de la temperatura al mediodía.

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