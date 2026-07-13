Ricardo Gallardo ‘destapa’ a su esposa para la gubernatura de SLP: ‘Les presento a una gran mujer’

La senadora Ruth González dijo que continuará con el proyecto de su esposo en San Luis Potosí. (@RuthGonzalezMx)

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, ‘destapó’ a su esposa, la senadora Ruth González, para sucederlo en el cargo rumbo a las elecciones de 2027.

Durante un evento organizado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, Gallardo hizo la presentación.

“Les voy a presentar a una gran mujer, que yo sé que va a cuidar a San Luis Potosí como cuida a sus hijos”, dijo mientras los asistentes coreaban: “¡Gobernadora, gobernadora!”

Ruth González aseguró que dará continuidad al proyecto ‘gallardista’ en referencia a la gestión de su esposo.

¿Qué dijo la senadora Ruth González tras su ‘destape’ por San Luis Potosí?

“Como mujer quiero decirles que yo sé lo que le duele a las familias de San Luis, yo sé lo que le duele a sus hijos. Para mí mi familia es lo más importante y así como eso, su familia es mi prioridad y no los voy a dejar solos”, dijo la senadora.

La legisladora aclaró que sí cumple con su trabajo que es legislar, pero que como parte de este también está en contacto con la gente para escuchar sus peticiones.

Se trata de un ‘destape’ virtual del PVEM rumbo a las elecciones 2027 en San Luis Potosí, por lo que se muestra la ‘fractura’ con Morena al contrastar con su ley contra el nepotismo.

Ante dicho escenario, el Partido Verde buscaría un acuerdo con Morena a pesar de sus reglas internas.

Ricardo Gallardo niega nepotismo por apoyar a su esposa

El gobernador de San Luis Potosí negó en marzo que las aspiraciones de su esposa, Ruth González, estén relacionadas con actos de nepotismo.

“Nepotismo es cuando eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, al tío, al papá, al primo a trabajar. Ese es nepotismo”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Gallardo agregó que se votará el cargo a través de una elección y la gente decidirá quién ganará la gubernatura. Sin embargo, también reconoció que los estatutos del PVEM son distintos a los de Morena.

“Mi esposa es una gran mujer, la adoro, la quiero mucho. Es mi opinión como esposa. Como política creo que es una persona extraordinaria en el tema político, pero no es momento de pensar en candidaturas”, dijo el mandatario estatal hace unos meses.

El Partido Verde expresa su apoyo a la senadora al decir que cumple con los requisitos legales debido a que la Ley contra el nepotismo entra en vigor hasta 2030. Por esa razón se mantiene en ‘suspenso’ la posible alianza del PVEM con Morena en San Luis Potosí.