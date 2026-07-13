‘Trancazos’ entre Trump e Irán en Medio Oriente afectan al peso: ¿Cuánto se deprecia ante el dólar HOY?

Esta es la cotización del peso ante el dólar en mercados electrónicos y bancos.

El peso mexicano pierde terreno ante el dólar este lunes 13 de julio, ante el nerviosismo del mercado por los últimos ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

La situación se descontroló de nuevo hasta el punto de que el presidente Donald Trump dijo que EU cobrará una cuota por paso seguro por el Estrecho de Ormuz.

“Nos convertiremos en el guardián del Estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso”, adelantó en una entrevista con Fox News.

Así está el tipo de cambio entre el peso y el dólar este lunes 13 de julio

Las cifras de Bloomberg muestran que el peso se deprecia 0.17 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.50 unidades, 3 centavos más con respecto al cierre del viernes 10 de julio.

Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group, detalló que “para el resto del día, no se esperan movimientos disruptivos por calendario económico, por lo que la tendencia del peso dependerá de la lectura del mercado sobre la viabilidad fiscal de México frente a las exigencias estadounidenses en el T-MEC”.

El banco Banamex informó que en ventanillas, el dólar se vende en 17.95 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.98 unidades por cada billete verde en la sesión de este lunes 13 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.60 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.03 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas ante el dólar están el shekel israelí con 0.51 por ciento; la rupia india con 0.31 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.28 por ciento; el yen japonés con 0.27 por ciento, y el rand sudafricano con 0.20 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg