Aguas, México y ‘superpeso’: HSBC advierte de repunte ‘explosivo’ del dólar

Un fuerte repunte del dólar podría convertirse en una de las mayores “operaciones dolorosas” (pain trade) para los mercados durante la segunda mitad del año, según HSBC.

El banco prevé que el dólar se fortalezca gradualmente durante el primer semestre de 2027 y advierte que el avance podría volverse “explosivo” si la Reserva Federal da señales de que está dispuesta a endurecer la política monetaria más de lo que actualmente descuentan los mercados y si vuelven a intensificarse las tensiones geopolíticas.

Ese riesgo ha aumentado desde la reunión de la Fed de junio, cuando las autoridades mantuvieron el foco en la inflación y ofrecieron escasa orientación sobre los próximos pasos. Esto ha vuelto a centrar la atención de los mercados en los diferenciales de tasas de interés y ha impulsado al dólar frente a todas las principales divisas durante las últimas dos semanas.

“Un dólar más fuerte sería doloroso, pero creemos que el ‘pain trade’ en el mercado cambiario adoptará la forma de un período más explosivo de fortaleza del dólar”, escribieron los analistas, entre ellos Paul Mackel, en un informe del 29 de junio.

El índice del dólar de Bloomberg alcanzó un máximo de siete meses a comienzos de junio, impulsado por el mensaje de la Reserva Federal y por la solidez de los datos económicos de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las expectativas de una política monetaria más restrictiva en otras economías se están debilitando. Las apuestas por aumentos de tasas en Europa se han reducido ante el retroceso de los precios del petróleo, mientras que el yen cayó a su nivel más bajo en 40 años por la preocupación de que el gobierno japonés quiera que el Banco de Japón actúe con cautela a la hora de subir las tasas.

Los fondos de cobertura elevaron sus apuestas alcistas sobre el dólar hasta el nivel más alto en 16 meses, una señal de que los inversionistas esperan que la moneda se siga apreciando. El índice Bloomberg Dollar Spot subía 0.2 por ciento el martes y se encaminaba a cerrar el mes con un aumento superior al 2 por ciento.

Otra de las “operaciones dolorosas” identificadas por HSBC es un cambio de tendencia en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense. A comienzos de año, los inversionistas esperaban un mayor empinamiento de la curva de rendimientos, dado que la Reserva Federal parecía encaminada a seguir reduciendo las tasas. Sin embargo, la persistencia de la inflación en EU, la fortaleza del mercado laboral y una Fed más restrictiva provocaron el efecto contrario y aplanaron la curva.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, especialmente sensibles a la política monetaria, han aumentado más de 60 puntos básicos en lo que va del año, frente a unos 20 puntos básicos en los bonos a diez años.

Esto ha llevado a muchos inversionistas a posicionarse a favor de un mayor aplanamiento de la curva. Sin embargo, HSBC advierte que esas apuestas podrían revertirse rápidamente si la economía se debilita lo suficiente como para obligar a la Reserva Federal a recortar las tasas, lo que provocaría un nuevo empinamiento de la curva de rendimientos.

“Aunque las posiciones que apuestan por un aplanamiento de la curva no están tan concentradas como las apuestas por un empinamiento al comienzo del año, creemos que un nuevo empinamiento representaría ahora una ‘operación dolorosa’ para los mercados”, escribieron los estrategas, entre los que está Dhiraj Narula.