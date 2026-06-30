Exigen a De la Espriella renunciar a su ciudadanía de EU; amenazan con ‘desobediencia civil’ en Colombia

El excandidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda, anunció este martes 30 de junio que recurrirá a la “desobediencia civil pacífica” en caso de que el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncie a su nacionalidad estadounidense, aclare si ha sido “colaborador de agencias” de inteligencia de ese país y otros condicionamientos.

“Debe quedar totalmente claro y definido que Abelardo de la Espriella renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos, y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de Estados Unidos”, expresó en una declaración Cepeda, que perdió la segunda vuelta de las elecciones contra el ultraderechista.

El senador del Pacto Histórico, partido del presidente saliente, Gustavo Petro, señaló que como líder de la oposición al próximo Gobierno emprenderá “el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, si De la Espriella no renuncia a la nacionalidad estadounidense ni respeta la soberanía judicial de Colombia.

La triple nacionalidad de De la Espriella, quien también es ciudadano de Estados Unidos e Italia, puede suponer conflictos de interés en caso de ser elegido, alertó a principios de junio un grupo de 36 académicos y juristas antes de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 21 de junio.

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico”, señala el documento, que agrega que, sin embargo, “la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia” porque para adquirirla se hace “un juramento que implica compromisos y deberes jurídicos con ese país, que son incompatibles con las obligaciones propias del presidente de Colombia”.

En ese sentido, Cepeda afirmó hoy que “que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de Estados Unidos, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última”.

¿Qué relación tiene Abelardo de la Espriella con Alex Saab?

De la Espriella fue abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, hoy detenido en Estados Unidos y señalado como presunto “testaferro” del presidente depuesto Nicolás Maduro, también arrestado en el país norteamericano.

En ese sentido, Cepeda afirmó hoy que entre 2013 y 2019 la firma de De la Espriella “representó a Saab en distintos asuntos jurídicos”, algo que el presidente electo reconoce y ha defendido como legal.

“No obstante, hay hechos que ponen en serias dudas estas afirmaciones. Hace algunos días, once congresistas del Partido Demócrata (...) señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab, pudieron beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente”, agregó Cepeda.

Igualmente señaló que “De la Espriella ha dicho que contribuyó a acercamientos de Saab con las autoridades de Estados Unidos para resolver su situación”.

“El hecho de que Saab y al menos un socio de De la Espriella hayan sido procesados por la justicia, mientras que él no, amerita que se esclarezca cuál es la naturaleza de la colaboración de De la Espriella con las autoridades de Estados Unidos”, resaltó el senador izquierdista.