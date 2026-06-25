Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, da a los grupos armados ‘un mes para someterse’

Abelardo de la Espriella da ultimátum a grupos armados: tienen un mes para someterse a la justicia. (EFE)

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de ellos, como ocurrió durante el gobierno saliente de Gustavo Petro.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (...) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, expresó De la Espriella al recibir la credencial como presidente electo.

En ese sentido, De la Espriella aseguró que “la connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”.

“En la era de El Tigre (como lo llaman sus seguidores) se acabó (...) Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana”, añadió.

La política de ‘paz total’, principal apuesta del presidente Gustavo Petro, enfrenta cuestionamientos a solo mes y medio del fin de su mandato debido al fracaso de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al crecimiento de grupos armados que incrementaron la violencia en el país.

Esta propuesta también contempla negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de organizaciones como el Clan del Golfo, considerado el principal grupo criminal de Colombia; sin embargo, los resultados fueron limitados.

EU designó a organizaciones criminales colombianas como grupos terroristas extranjeros

En diciembre de 2025, el Clan del Golfo fue designado como una organización terrorista extranjera.

Marco Rubio, secretario de Estado, justificó la medida al acusar a la organización criminal de “ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia”.

De acuerdo con algunos reportes, el Clan del Golfo se dedica al narcotráfico, principalmente de cocaína; la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Recordar que la administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, luego que lo acusara de ser un líder criminal.

Durante el momento más tenso de la relación entre EU y Colombia, Trump señaló a Petro por permitir el tráfico de drogas y amenazó con imponer sanciones a las exportaciones colombianas, aunque nunca cumplió esta promesa.