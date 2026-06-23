CR 7 vuelve a la cancha con Portugal: ¿Dónde y a qué hora ver el Mundial EN VIVO HOY 23 de junio?

Los partidos programados para el 23 de junio en el Mundial tienen a Inglaterra, Colombia y Portugal como protagonistas. (Fotoarte El Financiero/EFE)

¡Llegó el turno de Cristiano Ronaldo! Después de que Lionel Messi rompiera récord con Argentina y se conviertiera en el máximo anotador en las Copas del Mundo, ahora la estrella portuguesa vuelve a escena con la misión de conseguir su primer gol en el Mundial 2026 y encaminar al equipo de Portugal hacia su primera victoria del torneo.

La jornada de este miércoles 23 de junio también pondrá bajo los reflectores a la selección de Inglaterra y el equipo de Colombia, dos selecciones que buscan dar un golpe de autoridad en los grupos K y L, donde todavía no existe un líder definido y cualquier resultado puede modificar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial.

Además, la justa mundialista regresa a suelo mexicano, pues uno de los encuentros se disputa en el Estadio Guadalajara.

Harry Kane es uno de los referentes de Inglaterra, que vuelve a escena en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

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La segunda jornada entra en su recta final y, con Cristiano Ronaldo obligado a responder y Colombia e Inglaterra en la búsqueda de confirmar su candidatura para avanzar en la Copa del Mundo, 6 comienza a perfilar a los primeros invitados a la fase de eliminación directa.

Cristiano Ronaldo y Portugal no tienen margen de error ante Uzbekistán

La selección de Portugal llega presionada al NRG Stadium de Houston después del inesperado empate 1-1 contra República Democrática del Congo en su debut. Con las críticas y rumores alrededor del equipo, Cristiano Ronaldo tiene la responsabilidad de comandar a los lusitanos en un partido clave para sus aspiraciones mundialistas.

Del otro lado estará Uzbekistán, que tampoco pudo sumar en la primera fecha luego de caer 3-1 frente a los colombianos, encuentro en el que Luis Díaz fue la gran figura con un gol y dos asistencias. Para ambos, una derrota significaría complicarse seriamente en la pelea por avanzar.

Luis Díaz fue una de las máximas figuras del juego de Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

Inglaterra y Ghana se juegan la cima del Grupo L

En Foxborough, Inglaterra buscará confirmar las buenas sensaciones que dejó en su estreno ante Croacia cuando enfrente a Ghana, selección que también comenzó con el pie derecho tras derrotar a Panamá.

El choque en el Gillette Stadium tiene tintes de final adelantada, pues el vencedor no solo toma el liderato provisional del Grupo L, sino que también asegurará su boleto a la siguiente ronda.

Panamá y Croacia disputan una auténtica final de supervivencia

Sin puntos después de la primera fecha, Panamá y Croacia están obligados a reaccionar en el Toronto Stadium. La derrota para cualquiera de los dos podría representar una despedida prematura antes de que finalice la fase de grupos del Mundial.

Los canaleros aún tienen pendiente medirse a Inglaterra, por lo que necesitan sumar para mantener vivas sus esperanzas. Del otro lado, los europeos saben que un nuevo tropiezo los dejaría al borde de la eliminación.

Cristiano Ronaldo llega a la segunda jornada sin anotar un gol. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES (MIGUEL A. LOPES/EFE)

Colombia quiere dar otro paso rumbo a los dieciseisavos

La fiesta de los aficionados colombianos se trasladará al Estadio Guadalajara, donde los dirigidos por James Rodríguez intentan asegurar su presencia en la siguiente ronda frente a una República Democrática del Congo que ya demostró su capacidad para complicar a los favoritos.

Los africanos sorprendieron al rescatar un empate ante Portugal en su debut y ahora buscarán repetir la fórmula frente al conjunto cafetero. Sin embargo, una victoria colombiana dejaría al equipo sudamericano con el liderato prácticamente en sus manos y con el duelo frente a Cristiano Ronaldo y Portugal como uno de los platos fuertes de la última fecha de la fase de grupos.

Con información de EFE