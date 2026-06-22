Registro la Pensión del Bienestar: ¿Quiénes se inscriben del 22 al 28 de junio según su apellido?

La Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar recibirán a nuevas personas beneficiarias este año.

¿Buscas inscribirte en la Pensión del Bienestar o el programa Mujeres con Bienestar? El registro fue abierto, y esta semana podrás acudir a solicitar el apoyo según la letra de tu primer apellido.

La Secretaría del Bienestar informó que los registros para la pensión para adultos mayores y la que se otorga a mujeres de 60 a 64 años comenzaron este lunes 22 de junio, y que tienes hasta tres días para inscribirte.

El calendario de registro para la Pensión del Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar para esta semana es el siguiente:

Lunes 22 de junio: Apellidos que empiecen con A, B y C.

Martes 23 de junio: Apellidos que empiecen con D, E, F, G y H.

Miércoles 24 de junio: Apellidos que empiecen con I, J, K, L y M.

Jueves 25 de junio: Apellidos que empiecen con N, Ñ, O, P, Q y R.

Viernes 26 de junio: Apellidos que empiecen con S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Si no puedes acudir el día que corresponde con tu apellido, puedes inscribirte a la Pensión del Bienestar y al apoyo de Mujeres con Bienestar el sábado 27 y el domingo 28 de junio, fechas en las que el registro está abierto para todas las personas, sin importar la inicial del apellido.

Registro Pensión del Bienestar: ¿En qué horario te puedes inscribir?

Si vas a insrcibirte a la Pensión del Bienestar o a la Pensión Mujeres Bienestar, toma en cuenta que los horarios de atención son de 10:00 a 16:00 horas en tu Módulo del Bienestar más cercano.

Para ubicar tu Módulo del Bienestar, da clic en este enlace.

Requisitos para la Pensión del Bienestar 2026

Los requisitos que te piden en los Módulos del Bienestar para ser beneficiario de las pensiones para adultos mayores y mujeres son:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar: ¿Cuánto dinero depositan?

La Pensión del Bienestar para adultos mayores y la pensión Mujeres Bienestar son dos programas sociales distintos, y el apoyo económico es distinto.

En el caso del Pensión del Bienestar para adultos mayores, que se entrega a personas de 65 años en adelante, se depositan 6 mil 400 pesos bimestrales.

Para Mujeres con Bienestar, con beneficiarias de 60 a 64 años, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales.