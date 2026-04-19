Reforma contra las pensiones doradas: ¿Qué trabajadores retirados tendrán un recorte del 60 por ciento?

La Alianza Nacional de Jubilados sostiene que el impacto de la reforma contra las pensiones doradas alcanzará a un amplio número de trabajadores retirados del sector público. [Fotografía. Shutterstock]

La entrada en vigor de la reforma a las pensiones doradas, que establece un límite a las pensiones financiadas con recursos públicos, podría implicar recortes de hasta 60 por ciento en los ingresos de algunos jubilados. Esta situación ha provocado una disputa entre exfuncionarios retirados y autoridades federales por el alcance de la medida.

El pasado 10 de abril, la reforma al artículo 127 constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tras ser impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso de la Unión.

El cambio constitucional fija que las jubilaciones no podrán superar la mitad del salario de la Presidencia de la República, lo que se traduce en un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales. Este ajuste impacta directamente en los montos que actualmente reciben algunos trabajadores retirados.

¿Qué trabajadores resultan afectados por el recorte en pensiones?

La Alianza Nacional de Jubilados sostiene que el impacto de la reforma alcanzará a un amplio número de trabajadores retirados del sector público, al advertir que más de 93 mil trabajadores podrían ver reducidos sus ingresos como consecuencia del nuevo límite constitucional.

Entre los afectados se encuentran jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, así como extrabajadores de distintas instituciones federales y locales.

El ajuste afectará principalmente a personal de confianza de organismos descentralizados, empresas del Estado y otras entidades públicas, cuyos esquemas de retiro se establecieron bajo condiciones distintas a las que ahora fija la reforma.

La reforma establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá rebasar el 50 por ciento del salario presidencial. Además, obliga a los entes públicos a revisar contratos, condiciones laborales y disposiciones jurídicas para ajustarlos a este nuevo parámetro, lo que implica cambios en esquemas previamente establecidos.

El decreto también contempla que el ajuste alcance pensiones vigentes que no estén dentro de las excepciones previstas, lo que amplía el impacto de la medida.

¿Qué reacciones ha generado la reforma contra las pensiones doradas entre los jubilados?

Durante las discusiones para la aprobación de la reforma a las pensiones doradas, se registraron movilizaciones y protestas en distintos puntos del país, donde los inconformes exigen la suspensión de su aplicación.

Organizaciones como la Alianza Nacional de Jubilados advierten que el ajuste representa una afectación directa a sus ingresos y anunciaron la presentación de amparos para frenar su implementación.

Durante las protestas, los jubilados sostienen que sus pensiones no constituyen privilegios, sino derechos adquiridos tras años de servicio.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma al señalar que busca eliminar excesos en el sector público y fijar un límite a las pensiones más altas.

Durante la presentación de la iniciativa en marzo de 2026, sostuvo que la medida no es retroactiva en términos legales, ya que no implica devolver recursos, aunque los montos se ajustarán a partir de su aprobación.

Con información de Héctor Usla