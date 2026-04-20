Profuturo reafirma su compromiso con la tranquilidad financiera de los mexicanos

Profuturo consolida su posición dentro del sistema de ahorro para el retiro en México al reafirmar una estrategia centrada en la gestión responsable, la visión de largo plazo y el fortalecimiento del patrimonio de sus clientes. En un entorno donde la planeación financiera cobra mayor relevancia, la administradora destaca por noveno año consecutivo como la Afore con los mejores rendimientos, de acuerdo con el Indicador de Rendimiento Neto de la CONSAR, un resultado que se traduce en mayores oportunidades de crecimiento para el ahorro de los trabajadores. [1]

Este desempeño responde a un modelo de inversión que privilegia la solidez, la disciplina y la transparencia, con un enfoque claro en la protección del ahorro de los trabajadores. A ello se suma el reconocimiento de Morningstar, que por primera vez en el mercado mexicano de Afores otorgó a Profuturo la Clasificación Medallista Oro, validando la consistencia y calidad de sus estrategias de inversión. [2]

En el ámbito internacional, la firma también ha sido distinguida por séptimo año consecutivo como el Mejor Fondo de Pensiones por International Finance, un reconocimiento que evalúa factores como liderazgo, capacidad operativa y fortaleza patrimonial. Este logro refuerza la percepción de estabilidad y confianza que la institución ha construido en el sector financiero. [3]

El compromiso de Profuturo no se limita al rendimiento financiero. Profuturo ha sido reconocida como la única Afore que, por cuatro años consecutivos, ha cumplido al 100% con los criterios del Censo de Educación Financiera y Previsional de la CONSAR, evidenciando su apuesta por la formación de usuarios más informados. En esta línea, destaca su colaboración con el Museo Interactivo de Economía (MIDE), particularmente a través de iniciativas como la sala “Tu Yo del Futuro”, orientada a fomentar la cultura del ahorro desde edades tempranas. [4]

Así mismo, en alianza con el Museo Interactivo de Economía (MIDE), la empresa fortalece su participación en la Global Money Week y la Semana Nacional de Educación Financiera, destacando la apertura de la sala “Tu Yo del Futuro”, una experiencia orientada a sensibilizar a personas de todas las edades sobre la importancia del ahorro y la planeación financiera a lo largo de la vida.

Además, la compañía mantiene una participación activa en los Principios de Inversión Responsable y ha sido reconocida por octavo año consecutivo como Empresa Socialmente Responsable por el Cemefi, consolidando su enfoque sostenible. [5] [6]

Con estos avances, Profuturo reafirma su papel como un actor clave en el desarrollo del sistema pensionario, apostando por la estabilidad financiera de los mexicanos y por un futuro con mayor certidumbre económica.

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[1] Primer lugar en rendimiento neto para las SB INICIAL a SB 60-64, febrero 2026. CONSAR https://cutt.ly/zsuhVXS Importante: Para registrarte o traspasarte de Administradora debes tomar en cuenta el Indicador de Rendimiento Neto. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

[2] Medalla de Oro por Analista Morningstar, 2025 https://bit.ly/3XYP6hq

[3] Reconocimiento al mejor Administrador en México, 2025, International Finance https://bit.ly/46Afqnb

[4] Primer lugar Censo de Educación Financiera y Previsional de las Afores, 2025. https://bit.ly/4tggCFe

[5] Resultados destacados en la evaluación de los Principios de Inversión Responsable (PIR). https://bit.ly/4qJmkhs

[6] Distintivo ESR 2025, CEMEFI. https://bit.ly/45xi4ct