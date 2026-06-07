Ciclón amenaza Guerrero EN VIVO: Sigue la depresión tropical Dos-E minuto a minuto

En solo dos días, el ciclón tropical 'Boris' descargará en Guerrero las lluvias equivalentes a un mes.

Preparen los paraguas, los impermeables y las veladoras para que tanta lluvia no ahogue el grito de gol en la inauguración del Mundial 2026. La depresión tropical Dos-E se formó en el océano Pacífico este domingo 7 de junio y evolucionará a ciclón frente a las costas de Guerrero.

Los modelos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevén que la depresión tropical Dos-E evolucione a la tormenta tropical Boris entre la noche de este domingo y las primeras horas del lunes 8 de junio, lo que provocará un temporal de lluvias en México.

Entre los efectos de la depresión tropical Dos-E se prevén lluvias intensas para la tarde de este domingo.

El Financiero comparte la cobertura en vivo de la tormenta tropical Boris.

¿Dónde está la depresión tropical Dos-E?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la depresión tropical Dos-E se localiza a 155 kilómetros al sur del puerto de Acapulco, que fue dañado considerablemente por el paso de los huracanes Otis y Erick en años recientes.

Las estimaciones de la Conagua prevén que la tormenta tropical Boris se desplace hacia el norte, en dirección a las costas de Guerrero.

La tormenta tropical 'Boris' mantendrá un ambiente nublado en gran parte de México. (Conagua)

¿Qué estados serán afectados por la tormenta tropical Boris?

Una vez que el fenómeno meteorológico toque tierra se prevé que pierda fuerza y disminuya a depresión tropical; sin embargo, provocará lluvias en una decena de estados de las zonas centro y occidente de México.

En Guerrero se prevén dos días de lluvias extraordinarias. “En promedio, en los últimos 40 años, en Guerrero llueve entre 300 a 400 milímetros en todo junio. Entonces, la lluvia que va a caer en estos dos días va a exceder la lluvia que cae” en todo el mes, advirtió el SMN.

Guerrero recibirá más de 350 milímetros de lluvia durante los próximos dos días, según los modelos del SMN. (Conagua)

Otros de los estados más afectados por la tormenta tropical Boris serán:

Michoacán (sureste y costa).

Oaxaca (suroeste).

En esas entidades se esperan lluvias intensas de entre 75 a 150 milímetros.

Además, la zona de alerta se extiende a:

Jalisco (sur).

Colima.

Guanajuato (sureste).

Estado de México (norte y suroeste).

Ciudad de México.

Morelos (sur).

En estas últimas entidades se prevén tormentas de entre 50 y 75 milímetros.

Autoridades de la Conagua alertaron a la población ante posibles deslaves, inundaciones repentinas y desplazamiento de laderas, principalmente en la sierra de Guerrero, aunque la alerta también se extiende a las zonas serranas de Puebla y Veracruz.