Ciclón amenaza Guerrero EN VIVO: Sigue la depresión tropical Dos-E minuto a minuto

Preparen los paraguas, los impermeables y las veladoras para que tanta lluvia no ahogue el grito de gol en la inauguración del Mundial 2026. La depresión tropical Dos-E se formó en el océano Pacífico este domingo 7 de junio y evolucionará a ciclón frente a las costas de Guerrero.
Los modelos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevén que la depresión tropical Dos-E evolucione a la tormenta tropical Boris entre la noche de este domingo y las primeras horas del lunes 8 de junio, lo que provocará un temporal de lluvias en México.
Entre los efectos de la depresión tropical Dos-E se prevén lluvias intensas para la tarde de este domingo.
El Financiero comparte la cobertura en vivo de la tormenta tropical Boris.
¿Dónde está la depresión tropical Dos-E?
Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la depresión tropical Dos-E se localiza a 155 kilómetros al sur del puerto de Acapulco, que fue dañado considerablemente por el paso de los huracanes Otis y Erick en años recientes.
Las estimaciones de la Conagua prevén que la tormenta tropical Boris se desplace hacia el norte, en dirección a las costas de Guerrero.
¿Qué estados serán afectados por la tormenta tropical Boris?
Una vez que el fenómeno meteorológico toque tierra se prevé que pierda fuerza y disminuya a depresión tropical; sin embargo, provocará lluvias en una decena de estados de las zonas centro y occidente de México.
En Guerrero se prevén dos días de lluvias extraordinarias. “En promedio, en los últimos 40 años, en Guerrero llueve entre 300 a 400 milímetros en todo junio. Entonces, la lluvia que va a caer en estos dos días va a exceder la lluvia que cae” en todo el mes, advirtió el SMN.
Otros de los estados más afectados por la tormenta tropical Boris serán:
- Michoacán (sureste y costa).
- Oaxaca (suroeste).
En esas entidades se esperan lluvias intensas de entre 75 a 150 milímetros.
Además, la zona de alerta se extiende a:
- Jalisco (sur).
- Colima.
- Guanajuato (sureste).
- Estado de México (norte y suroeste).
- Ciudad de México.
- Morelos (sur).
En estas últimas entidades se prevén tormentas de entre 50 y 75 milímetros.
Autoridades de la Conagua alertaron a la población ante posibles deslaves, inundaciones repentinas y desplazamiento de laderas, principalmente en la sierra de Guerrero, aunque la alerta también se extiende a las zonas serranas de Puebla y Veracruz.