‘Es culpa de Morena’: Moreira ‘achaca’ al Gobierno la diarrea explosiva en EU; pone en riesgo al T-MEC

Morena también tiene culpa indirecta en la epidemia de diarrea explosiva que surgió en Estados Unidos, pues en un inicio se dijo que fue por la lechuga Taylor Foods, originaria de Guanajuato, afirmó Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, en entrevista con medios de comunicación durante la Comisión Permanente.

¿Por qué Moreira culpa a Morena de la diarrea explosiva en EU?

“Nos preocupa también la disminución grande de los presupuestos de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). Todo lo que es sanidad animal, sanidad vegetal, Morena le ha quitado presupuestos.

“Por eso vemos lo del gusano barrenador, por eso vemos los peligros que hay sobre la industria cárnica y por eso vemos todos estos temas que están afectando la imagen de nuestro país. Vamos rumbo al T-MEC y resulta que los americanos traen diarrea explosiva por culpa del gobierno de Morena”, dijo con tono irónico el coahuilense en el marco de las reuniones de revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá.

Además, acusó que hay poca sensibilidad del secretario de Salud, David Kershenobich, al asegurar que en México no existe “brote”, pues sólo hay tres casos.

El priista presentó en esta semana un punto de acuerdo para que la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, comparezca ante la Comisión Permanente y dé explicaciones del caso.

Argumentó que, de acuerdo con Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), México se ubica en el tercer lugar de países exportadores de lechuga a nivel mundial y dijo que cifras recientes confirman que, durante 2024, las exportaciones mexicanas de lechuga y achicoria fresca alcanzaron aproximadamente 478 millones de dólares, de los cuales 466 millones tuvieron como destino Estados Unidos.

¿La lechuga mexicana puede dar diarrea?

El lunes pasado, la Agencia para la Administración y Control de Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) reculó respecto de que la lechuga de importación mexicana, Taylor Farms, es portadora del parásito cyclospora, que estaría causando diarrea en Estados Unidos.

La agencia indicó que en el primer análisis de la lechuga originaria de Guanajuato resultó ser un falso positivo; sin embargo, la investigación sigue en curso.