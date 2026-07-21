T-MEC comienza su tercer ‘round’: México y EU retoman negociaciones entre acero, autos y seguridad económica

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, viajará a México del miércoles al viernes y se reunirá con el secretario Ebrard. (Foto: EFE)

México y Estados Unidos comenzaron este martes 21 de julio su tercera ronda bilateral de negociaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la primera desde que Washington rechazó el 1 de julio extender el acuerdo por otros 16 años y activó revisiones anuales hasta 2036.

Los equipos técnicos trabajarán durante tres días en temas relacionados con acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, asuntos laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, viajará a México del miércoles al viernes y se reunirá con el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, quien encabeza la delegación nacional.

La agenda también contempla reuniones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Qué se espera en esta nueva fase del T-MEC?

Sheinbaum afirmó que México buscará alcanzar acuerdos de fondo durante esta fase para que las revisiones posteriores funcionen como una lista de comprobación del cumplimiento y no como negociaciones completas cada año, un esquema que, sostuvo, no beneficia a ninguno de los tres socios.

La mandataria señaló además que Washington pretende endurecer las reglas de origen y elevar el contenido estadounidense de los productos regionales, pero advirtió que México debe proteger su economía y que la negociación no consistirá únicamente en aceptar las demandas de Estados Unidos.

Ebrard llegó a la ronda después de revisar la postura mexicana común con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde destacó que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas entra sin arancel al mercado estadounidense y defendió conservar esa ventaja, mientras se buscan soluciones para las tarifas sectoriales que afectan a los sectores de automóviles y metales.

IP espera mantener las revisiones anuales del T-MEC

En tanto, el CCE, el órgano cúpula del empresariado mexicano, sostiene que el sector privado está dispuesto a mantener durante meses, e incluso durante el resto de la presidencia de Donald Trump, las revisiones anuales del T-MEC antes que aceptar un acuerdo desfavorable, según dijo a EFE su presidente, José Medina Mora.

En la ronda anterior, celebrada del 15 al 17 de junio en Washington, ambos gobiernos avanzaron en reglas de origen y seguridad económica, abrieron discusiones sobre agricultura, trabajo y medioambiente, y acordaron impulsar un comité sobre compatibilidad regulatoria.

El USTR sostiene que la revisión debe corregir deficiencias del tratado, reducir los déficits comerciales estadounidenses y garantizar que sus beneficios recaigan principalmente en los países miembros.

En tanto, la Secretaría de Economía ha sostenido que defenderá su mejor posición frente al resto del mundo, en un nuevo orden del comercio global con aranceles, mientras empuja sus demandas que afectan principalmente a los sectores del aluminio, el acero y el automotriz, su principal industria exportadora.