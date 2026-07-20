Gobierno de Trump prepara nueva ola de aranceles ‘con bases legales fuertes’, advierte Greer

Jamieson Greer señala que se ha demostrado el cambio en la política comercial con la aplicación de aranceles.

La administración del presidente Donald Trump prepara una nueva ofensiva arancelaria contra más de un centenar de países, ahora respaldada por fundamentos jurídicos que considera más sólidos para evitar que los tribunales vuelvan a invalidar su política comercial, adelantó Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR).

Luego de que la Corte Suprema echó abajo buena parte de los aranceles generalizados impuestos durante el segundo mandato de Trump, Greer aseguró que el gobierno no dará marcha atrás, sino que reconstruirá el esquema utilizando nuevas bases legales que, a su juicio, serán mucho más resistentes a futuras impugnaciones.

“La administración está trabajando para recrear los aranceles que la Suprema Corte anuló este año y está utilizando una justificación legal que creemos será mucho más duradera”, explicó el funcionario durante un podcast.

Como primer paso, Washington ya propuso un paquete de aranceles de alrededor de 10 por ciento para más de 80 países, argumentando deficiencias en sus legislaciones contra el trabajo forzoso y otras prácticas laborales coercitivas. Posteriormente prepara otra ronda de gravámenes dirigida a más de 40 naciones por prácticas comerciales consideradas desleales, como subsidios industriales y manipulación cambiaria.

De concretarse ambos paquetes, Estados Unidos alcanzaría los niveles arancelarios más elevados registrados en aproximadamente un siglo.

No hay marcha atrás a aranceles: Greer

Greer defendió la estrategia comercial de Trump pese a los reveses judiciales y sostuvo que la política arancelaria ya produjo cambios estructurales.

“Al final del día, estamos ganando en cambiar la política comercial. Estamos ganando en reducir el déficit comercial. Estamos ganando en el reshoring. Estamos ganando en salarios. Estamos ganando en todas esas cosas. Estoy satisfecho con dónde estamos y hacia dónde vamos”, afirmó.

Incluso rechazó que la derrota legal represente un fracaso de la estrategia.

“No me arrepiento... Bueno, lamento que la Suprema Corte se haya equivocado. Pero esa es culpa de ellos, no nuestra”, sostuvo.

Para el funcionario, el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles estuvo plenamente justificado debido al tamaño del déficit comercial estadounidense.

“Nuestro déficit comercial se disparó 40 por ciento en los cinco años previos al segundo mandato del presidente Trump... Para nosotros eso era una emergencia”, argumentó.