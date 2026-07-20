Empresas en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron balances modestos durante el 2T26

El segundo trimestre de 2026 puso a prueba la capacidad de adaptación de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Entre abril y junio, las emisoras enfrentaron un entorno de volatilidad financiera internacional e incertidumbre derivada de la revisión del T-MEC, el conflicto geopolítico entre EU e Irán y una marcada apreciación del peso frente al dólar.

Monex Casa de Bolsa señala que las empresas registrarían en el segundo trimestre un crecimiento promedio de 6.5 por ciento en ventas, 12.8 por ciento en EBITDA y 14.1 por ciento en utilidad neta, por eficiencias operativas y efectos favorables en materia cambiaria, siendo Grupo México, Peñoles, Orbia, Cemex y Vesta con mejor perspectiva.

Aeropuertos y aerolíneas, impactados por la turbosina

La perspectiva para el sector aeroportuario en este periodo de reportes considera resultados mixtos, sobre todo con bajas en la demanda de viajes nacionales e internacionales, ante factores adversos como el aumento de la turbosina y su impacto en el precio de los boletos de avión.

Por ahora, Aeroméxico y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ya publicaron sus resultados. En cuanto a GAP, que opera terminales aéreas como la de Guadalajara, Los Cabos y Tijuana, los ingresos se habrían expandido 3.7 por ciento anual y su flujo operativo casi 9 por ciento.

Raúl Revuelta, director general de GAP, indicó que la perspectiva para el tercer y cuarto trimestre del año estará impactada por un estancamiento económico en varias zonas del país donde tienen presencia.

“Tenemos el costo del petróleo impactando los esfuerzos y aumentando los esfuerzos para impactar directamente en la demanda de pasajeros, tenemos este impacto de los problemas de seguridad que están ocurriendo en Puerto Vallarta”, agregó Revuelta.

La aerolínea del ‘Caballero Águila’ tuvo una caída en el flujo de viajeros y un impacto pronunciado en su flujo operativo, que descendió 35.5 por ciento en el segundo trimestre del año. La aerolínea se vio afectada por un desplazamiento del mercado corporativo que no viajó en junio por el Mundial 2026 en las tres principales ciudades del país.

En el segundo trimestre, Aeroméxico no pudo ver reflejado en ingresos el alza de precios de los boletos de avión por el encarecimiento de la turbosina, por lo que el incremento se verá en la segunda mitad del año.

“Estamos proyectando cifras de ingresos muy sólidas para el tercer y cuarto trimestres. La razón es que, cuando comenzó el conflicto, ya habíamos vendido la mayoría de nuestros asientos para el segundo trimestre. Teníamos disponibilidad para el segundo semestre. Hemos podido llenar los asientos disponibles para el segundo semestre con rendimientos que son consistentes con los precios del combustible para aviones”, dijo Andrés Conesa, director de Aeroméxico.

Para el resto de los grupos aeroportuarios: ASUR y OMA, se prevén resultados variados pues toda la industria está siendo afectada por una menor capacidad de las aerolíneas por revisiones de motores Pratt & Whitney.

(El Financiero)

Firmas de consumo, con presiones inflacionarias y altos costos laborales

Para Walmart, La Comer o Chedraui, analistas prevén un comportamiento mixto en los resultados del segundo trimestre del 2026. La Comer destacaría porque el mercado espera un alza de 10 por ciento en sus ingresos, manteniendo la tendencia en ventas apoyado por sus diferentes formatos de tiendas como City Market, Fresko, La Comer y Sumesa.

Sin embargo, presiones en costos y gastos podrían impactar en una reducción del 4.4 por ciento en su flujo operativo y una caída superior al 13.5 por ciento en su utilidad neta.

Para Walmart, Ve por Más prevé un alza de 3.1 por ciento en sus ventas en abril y junio; en contraste, para Grupo Chedraui espera una reducción de sus ingresos y utilidad neta de 0.9 y 0.8 por ciento respectivamente.

Con información de Uwer Romo, Aldo Munguía, Juan Carlos Cruz y Christopher Calderón.