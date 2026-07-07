El Mundial no ayudó: Grupos aeroportuarios reportan pérdidas en la BMV por caída del turismo en junio

Menor tráfico de pasajeros pasa factura a Asur, GAP y OMA; sus acciones retroceden en la BMV. (Foto: Cuartoscuro)

Una menor afluencia de turistas durante junio influyó en el desempeño de los principales grupos aeroportuarios en México que este martes 7 de julio reportaron caídas mayores al 6 por ciento, indicó este martes una especialista.

En la sesión de este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destacaron las pérdidas de los grupos aeroportuarios del Sureste (-6.1 por ciento), del Pacífico (-6.04 por ciento) y del Centro (-4.66 por ciento).

“Las pérdidas sucedieron luego del reporte de tráfico de pasajeros correspondientes a junio. Aunque el Grupo Aeroportuario del Centro Norte registró un crecimiento anual de 2.1 por ciento en el número total de pasajeros, este fue menor al esperado por el mercado”, explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

¿Cómo impactó la caía de llegada de turistas a los grupos aeroportuarios?

La analista añadió que el Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó una caída anual del -3.5 por ciento en el tráfico de pasajeros de sus aeropuertos en México, mientras que Grupo Aeroportuario del Sureste mostró una disminución del -5.8 por ciento en el número total de usuarios, afectado principalmente por una contracción del -8.5 por ciento en sus operaciones en México.

“El desempeño estuvo influido por una menor afluencia de turistas durante junio, ya que una parte de los viajeros habría pospuesto o cancelado sus visitas ante la expectativa de congestionamientos y problemas logísticos derivados de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México”, expuso la experta.

Siller también destacó la “fuerte caída del tráfico” en destinos turísticos como Puerto Vallarta (-18.7 por ciento) y Los Cabos (-9.7 por ciento).

Lo anterior, según la experta, “refleja que los visitantes prefirieron evitar viajar durante el inicio del torneo y aplazar sus vacaciones para una fecha posterior”.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores este martes?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes un 1.17 por ciento para acumular tres cierres a la baja en las últimas cuatro sesiones y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 66.674,7 unidades, en una jornada que reportó resultados negativos en la mayoría de los mercados del mundo.

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que ganó”, explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Las pérdidas, señaló, se deben al incremento en la aversión al riesgo global, junto con una caída en las emisoras del sector tecnológico.

En México, apuntó la experta, el IPC “cerró la sesión con una pérdida del 1.17 por ciento para caer en tres de las últimas cuatro sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 10 de junio”, cuando se apuntó 64.821,61 unidades.