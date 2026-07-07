¿Quiénes son los Rugrats, el grupo de élite de La Mayiza que enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU?

Autoridades de EU identifican a Carlos Alberto ‘N’, alias ‘Carlitos’, como el líder de Los Rugrats.

Este martes, Estados Unidos presentó una acusación por narcoterrorismo contra Carlos ‘N’, alias el ‘Carlitos’, presunto líder de Los Rugrats, una célula armada vinculada a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, hoy encabezada por los herederos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

La acusación, presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de California, se dio a conocer este 7 de julio por el Departamento de Justicia estadounidense. En ella, las autoridades señalan a ‘Carlitos Rugrats’ como el cabecilla de una red dedicada a la fabricación y tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

Como parte de la acusación también se le señala de servir como el brazo armado de Los Mayitos, atribuyéndole otros delitos graves que involucran asesinatos, secuestros y otros actos violentos con la finalidad de proteger las operaciones del cártel.

¿Quiénes son Los Rugrats y por qué son importantes para La Mayiza?

Los Rugrats son identificados por autoridades estadounidenses y reportes de inteligencia como una organización armada al servicio de La Mayiza.

Su función consiste en brindar seguridad a operadores de alto nivel, ejecutar acciones ofensivas contra grupos rivales, proteger rutas estratégicas y respaldar el control territorial de la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘El Mayito Flaco’.

Desde que comenzó la disputa interna del Cártel de Sinaloa tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024, Los Rugrats han sido señalados como uno de los grupos que más ha participado en los enfrentamientos contra Los Chapitos, especialmente en Culiacán y otras zonas de Sinaloa.

Su presencia también ha sido relacionada con operaciones en Baja California y con el resguardo de laboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas, principalmente fentanilo, según las autoridades estadounidenses.

¿Quién es Carlos Alberto ‘N’, líder de Los Rugrats?

Las autoridades estadounidenses identifican a Carlos Alberto ‘N’, alias ‘Carlitos’, como el presunto líder de Los Rugrats, así como uno de los principales narcotraficantes de Culiacán, Sinaloa.

En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó junto con la facción de Los Mayos y Juan José ‘N’, alias ‘El Ruso’, al señalarlo como dirigente de una “violenta banda” afiliada a esa organización criminal.

La información del Departamento del Tesoro indica que el grupo opera principalmente desde Laguna Colorada, en el municipio de Culiacán, y que participa tanto en la producción de fentanilo como en homicidios y otras acciones armadas.

‘Carlitos Rugrats’ es buscado en República Dominicana

En julio de 2025, autoridades de República Dominicana emitieron una alerta para localizar a cuatro presuntos integrantes de este grupo armado, todos de nacionalidad mexicana. Entre ellos Carlos Alberto ‘N’, Luis Alfonso ‘N’, Daniel Hiram ‘N’ y César Eduardo ‘N’.

La búsqueda involucra a corporaciones dominicanas y organismos internacionales, entre ellos la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, Interpol y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Los señalados fueron relacionados con actividades como narcotráfico, lavado de activos y sicariato.

Los prófugos, que operan fuertemente armados y son considerados altamente peligrosos, son perseguidos bajo una orden judicial por violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Con información de Río Doce y Zeta Tijuana.