Tesoro de EU sanciona a personas y empresas que conforman red de ‘huachicol’ para el CJNG

El Tesoro de EU anunció sanciones para personas y empresas que facilitan una red de robo de combustible en beneficio del CJNG.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la empresa criminal más poderosa de México.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos mexicanos y a nueve empresas dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, acusados de estar vinculados a una red de robo de combustible (huachicol) asociada al CJNG y destinada a evadir impuestos en México mientras genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.

Además, la unidad de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta a instituciones financieras en la que señala focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que implican evasión fiscal en México.

“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados. El año pasado, el presidente Donald Trump designó al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas. El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles.

Las autoridades de Estados Unidos incluso han acusado al Cártel Jalisco Nueva Generación de operar sus propias estaciones de servicio.

Sanciones del Tesoro de EU a personas vinculadas al CJNG

El Tesoro estadounidense mencionó que las dos personas sancionadas son Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez.

Juraidini es señalado como “una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG”; de acuerdo con el informe, Juraidini es contador y es “el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras” del cártel. Asimismo, operaría una red de empresas fantasmas en nombre del grupo delictivo y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible.

La autoridad de EU señala que Juraidini tiene seis empresas en México, que ofrecen servicios de transporte, servicios financieros e inmobiliarios. Además, el sujeto tiene una empresa con sede en Reino Unido, llamada Cucumber Sweet Waves.

Las empresas de Juraidini en México son:

Centro Cambiario La Peseta, SA de CV. OJ Living Trust, SAPI de CV. RK Real King, SA de CV. Soma Transporte y Servicios, SA de CV. Ogui Fletes. OF Transportes.

En tanto, el otro sujeto señalado es Ruiz Villagómez, quien participa en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.

“Ruiz Villagomez ha introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes. Paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México”, según el informe de EU.

México se une a medidas de EU y bloquea cuentas ligadas al CJNG

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana anunció este martes que se une a las medidas adoptadas por EU contra nueve empresas y dos personas por sus presuntos vínculos con el CJNG, por lo que decidió bloquear sus cuentas bancarias.

En un comunicado, la dependencia gubernamental explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aprobó esta medida tras realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos señalados por el país vecino.

Tras la investigación, las autoridades mexicanas decidieron incorporarlos a la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de “proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Esta medida también afecta a nueve personas adicionales a las que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó, según añadió la SHCP.

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero (...) y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”, concluyó.

Con información de EFE.