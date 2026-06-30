Tequepexpan: bosque y tradición en Nayarit

Un desayuno con sabor a tradición en El Borrego

Mi viaje comenzó temprano, con ese antojo que solo los caminos de Nayarit saben despertar. La primera parada fue en El Borrego, donde el aroma a birria recién servida y borrego a la plancha marcó el inicio perfecto.

El lugar tiene ese ambiente auténtico donde todo se siente casero: tortillas calientes, salsa recién hecha y un café que acompaña sin prisa. Desayunar aquí no fue solo comer, fue prepararme para lo que venía: un día lleno de naturaleza y experiencias que conectan con lo esencial.

Tip viajero: llega temprano; estos lugares tradicionales suelen llenarse rápido, especialmente los fines de semana.

Tequepexpan: calles tranquilas entre historia y montaña

Con el estómago feliz, tomé rumbo hacia Tequepexpan, una comunidad enclavada entre montañas que pertenece al municipio de Santa María del Oro. Este pequeño poblado, ubicado a más de 1,400 metros de altura, conserva una esencia rural que se siente desde que recorres sus calles tranquilas.

Caminar por aquí es desconectarse del ruido. Casas sencillas, gente amable y una calma que te invita a ir despacio. Cada esquina parece contar una historia, y justo esa sencillez es lo que hace especial al lugar.

Tip viajero: lleva cámara lista; la luz suave de la sierra crea tonos cálidos ideales para fotografía.

Cabañas Luminaya: naturaleza en lo alto de la sierra

La siguiente parada fue uno de esos lugares que te hacen sentir lejos de todo: Cabañas Luminaya. Ubicadas en la cima de la montaña, a unos 1700 metros de altura, el entorno está rodeado de pinos y vistas abiertas hacia el valle.

Desde que llegué sentí que el tiempo bajaba la velocidad. Las cabañas son acogedoras, con detalles rústicos que combinan perfecto con el paisaje.

Tip viajero: aquí las mañanas suelen ser frescas incluso en temporada cálida; lleva una chamarra ligera.

Senderismo hacia el mirador del corazón

Después de instalarme, salí a caminar por el bosque. El sendero me llevó hasta un mirador donde, a lo lejos, se distingue un puñado de árboles formando una figura que parece un corazón natural.

El recorrido no es pesado, pero sí lo suficiente para disfrutar el silencio del bosque, escuchar aves y respirar ese aire limpio que solo la sierra regala. Desde arriba, la vista del pueblo y las montañas hace que cada paso haya valido la pena.

Tip viajero: usa calzado antiderrapante; el terreno puede ser húmedo dependiendo de la temporada.

Temazcal en medio del bosque: una pausa para el alma

Al regresar, me esperaba una experiencia profundamente reconfortante: el temazcal. Esta ceremonia ancestral de vapor no solo busca relajar el cuerpo, también es una forma simbólica de limpieza emocional y espiritual.

Entre aromas herbales y el calor envolvente, el tiempo dejó de importar. Salir del temazcal y sentir el aire fresco del bosque fue uno de esos momentos que no se olvidan.

Tip viajero: hidrátate bien antes y después del temazcal, y sigue siempre las indicaciones del guía.

Sabores caseros en el restaurante de las cabañas

Después de la experiencia, llegó el momento de comer. En el restaurante del lugar me sirvieron guisos tradicionales: carne, pollo, arroz y tortillas hechas a mano. Todo tenía ese sabor auténtico que solo se logra con recetas heredadas.

Comer aquí fue como sentarme en la mesa de una casa serrana, con comida sencilla pero llena de identidad.

Fogata bajo las estrellas y descanso entre montañas

La noche cayó lentamente y la fogata encendida se convirtió en el corazón del lugar. El cielo se llenó de estrellas y el silencio del bosque creó un ambiente perfecto para cerrar el día.

Dormir en estas cabañas es abrazar la calma: madera, frío ligero y el sonido de la naturaleza acompañando el descanso.

Despertar serrano y desayuno tradicional

A la mañana siguiente desperté temprano. El restaurante ya tenía listo un desayuno que sabía a hogar: chilaquiles, huevo y guisos tradicionales. El café caliente, servido con tranquilidad, fue el inicio perfecto para continuar explorando.