Empresas de EU denuncian ‘fiscalización agresiva’ del SAT; American Society of Mexico pide diálogo

EU y México están en medio de rondas de revisión del T-MEC

El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés) denunció ante el Congreso una una fiscalización agresiva por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo, que agrupa a unas 300 empresas, acusó al SAT de supuestamente realizar auditorías severas; negar de forma retroactiva deducciones legítimas, y presionar a los negocios.

Por ello, la American Society of Mexico (AmSoc) quiere un acercamiento directo con la Secretaría de Hacienda a fin de atender las inquietudes de la IP de EU, señaló Larry Rubin, presidente del organismo.

“Nuestro objetivo es que cualquier inquietud pueda canalizarse por las vías institucionales correspondientes, fortaleciendo simultáneamente el cumplimiento de la ley, la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas en México” destacó.

El grupo agregó que el cumplimiento de las empresas estadounidenses de las obligaciones fiscales en México “son compatibles con la existencia de reglas claras, procedimientos previsibles y mecanismos eficaces para atender y resolver diferencias”.

El hecho de que empresas y organizaciones empresariales estadounidenses hayan recurrido a canales institucionales para expresar sus preocupaciones confirma la importancia que México tiene para sus operaciones y para las cadenas productivas de América del Norte, señaló el presidente de la AmSoc.

“No se trata de confrontar a las autoridades fiscales ni de cuestionar las obligaciones que corresponden a cada empresa. Se trata de procurar que cualquier diferencia pueda ser atendida mediante la legalidad, el diálogo y la certeza jurídica” puntualizó Rubin al destacar el momento particularmente relevante para el futuro económico de la región.

La semana pasada, la Amsoc también pidió “fortalecer las exportaciones agroalimentarias” en el corredor económico que EU y México comparten, tras la caída de 7.1 por ciento en las exportaciones agroalimentarias mexicanas.

“Es una señal de deterioro que debe encender alertas en ambos países”, advirtió el grupo en un comunicado.