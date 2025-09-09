Paquete Económico 2026: Los 4 bancos más ‘golpeados’ por la eliminación de la deducción fiscal al IPAB

BBVA, Banorte, Santander y Banamex aportaron más de 35 mil millones de pesos al IPAB en 2024. (Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Los bancos más grandes de México serán los más afectados por un cambio propuesto que eliminaría la deducción fiscal por las contribuciones que realizan al programa nacional de protección de depósitos.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y el Banco Santander SA de España, junto con Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Banamex de Citigroup serán los más perjudicados por el Paquete Económico 2026 que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a los legisladores el lunes por la noche.

La propuesta “armoniza” la normativa mexicana con la estadounidense, donde los pagos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tampoco son deducibles, según explicó el martes el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en rueda de prensa. Se prevé que el plan recaude al año cerca de 10 mil millones de pesos (540 millones de dólares), según el gobierno.

BBVA México, Santander México, Banorte y Banamex aportaron alrededor de 35.700 millones de pesos el año pasado al instituto de protección de depósitos, conocido como IPAB. Eso supone más del 60 por ciento del total de las aportaciones, según un documento interno del Congreso.

El programa asegura a los depositantes mexicanos hasta unos 3.4 millones de pesos (180 mil dólares).

BBVA posee alrededor del 22 por ciento de los depósitos mexicanos, seguido de Banorte con casi el 13 por ciento, Santander con el 12 por ciento y Banamex con más del 8 por ciento, según datos del regulador de julio.

El impacto en las ganancias debería ser moderado, escribió el analista de Citi Brian Flores, en una nota el viernes, pero dijo que el cambio podría abrir la puerta a nuevas subidas de impuestos a los bancos en el futuro.

Citigroup declinó hacer comentarios; los representantes de los otros bancos no respondieron inmediatamente a los mensajes.