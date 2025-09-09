Secretaría de Hacienda explica el Paquete Económico 2026: Síguelo aquí EN VIVO

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, dio detalles sobre el Paquete Económico 2026, que prevé un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos, según la propuesta que entregó a la Cámara de Diputados la noche del lunes.

Amador aseguró que dicho paquete se sustenta con los principios del humanismo mexicano y se realiza en un entorno internacional aún complejo.

“Las cifras van más allá de los impuestos y los gastos. Las directrices de estos impuestos buscan, antes que la recaudación, una estrategia de salud, de seguridad integral”, explicó el secretario de Hacienda.

Édgar Amador agregó que esa es la lógica del presupuesto humanista y tratar de ir más allá de los números de recaudación y de gasto.

“El paquete económico refleja los principios centrales de los modelos de desarrollo que impulsa el crecimiento y preserva la estabilidad macroeconómica, para mantener una consolidación fiscal gradual para sostener el empleo dentro de la estrategia del Plan México”, apuntó el secretario de Hacienda.

Aranceles ayudaron a México

A pesar del entorno económico mencionado por el secretario de Hacienda, se prevé que en los próximos meses baje la incertidumbre en el entorno.

Uno de los temas a destacar fue que las bajas tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos, resultaron favorables para México.

“Las tarifas arancelarias fueron favorables para México. En cambio, el resto de los países han tenido tarifas arancelarias más altas”, explicó Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica en la Secretaría de Hacienda.

El secretario de Hacienda añadió que durante la primera mitad de 2025 el mercado cambiario tuvo periodos de volatilidad, pero el peso mexicano logró mantenerse estable con la cuota de 19.50 pesos por dólar

¿Cuánto se destinará del Presupuesto Económico a programas del Bienestar?

Édgar Amador explicó que al ser un presupuesto económico con enfoque humanista, el enfoque será para continuar con los avances sociales como la reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad.

De esta forma, se garantizan los programas de bienestar, políticas de salud y vivienda social, ejecución de inversión público en proyectos prioritarios junto con el sector privado para fortalecer la estrategia del plan México.

Hacienda prevé destinar el 3 por ciento del PIB en programas sociales como la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión del Bienesetar para adultos mayores y la Beca Rita Cetina.

¿Qué dice el Paquete Económico sobre Pemex?

Uno de los temas más importantes del Paquete Económico está relacionado con Petróleos Mexicanos (Pemex) debido a que, según el plan de Hacienda, Pemex será financieramente autónoma en 2027, es decir, que ya no necesitará que el Gobierno le ‘inyecte’ miles de millones de dólares para pagar su deuda.

“Pemex tiene que pagar en 2025 y 2026 amortizaciones de su deuda muy altas, entonces va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para 2027, gracias a todo el trabajo que ha hecho la Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito”, señaló el secretario de Hacienda durante una de las conferencias ‘mañaneras’.

Este Paquete Económico 2026 será el último que contemple la ‘ayuda’ de Hacienda para subsanar la deuda de Pemex, si se cumple lo previsto con Hacienda y el Gobierno de México.