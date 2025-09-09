México debe llegar ‘en paz’ con EU antes de iniciar revisión del T-MEC: ¿Qué focos de fricción ve Ebrard?

Ebrard ha llevado las negociaciones arancelarias de México con el Gobierno de Donald Trump.

México debe atender de inmediato las preocupaciones de Estados Unidos en la relación bilateral antes de arrancar la revisión del T-MEC programada para enero de 2026, admitió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Lo que tenemos que hacer es llegar al inicio de la revisión del tratado, que debe ocurrir los primeros días de enero, con el menor número de diferencias que podamos. O dicho de otro modo, con el menor grado de dificultad que esté en nuestras manos”, afirmó el funcionario en la inauguración de la Expo Pyme 2025 en Monterrey.

Ebrard recordó que el proceso de revisión concluirá el 1 de julio de 2026, pero que el Gobierno mexicano debe anticiparse a las tensiones comerciales con Washington.

En el caso de Estados Unidos, la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Palacio Nacional, enfatizó la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales.

¿Cuáles son los ‘focos de fricción’ que Ebrard ve entre México y EU?

El secretario de Economía mencionó los aranceles al acero, aluminio y cobre, así como las diferencias en las reglas de origen de la industria automotriz, como uno de los puntos ‘calientes’ entre México y EU.

“Sí tenemos aranceles respecto a industria automotriz, pero con un sistema complejo de descuento (…) Tenemos otro arancel sobre acero y aluminio, 50 por ciento que ha sido motivo de ene número de reuniones, pero no importa hasta que encontremos la solución, porque no tiene sentido. Estados Unidos tiene superávit con nosotros en acero y aluminio, ¿cómo podrían justificarse un arancel?”, cuestionó.

El funcionario destacó que, pese a las tensiones, 84.4 por ciento de las exportaciones de México y Canadá hacia Estados Unidos ingresan sin pagar aranceles.

No obstante, el secretario de Economía advirtió que el nuevo sistema comercial global se está alejando del libre comercio y avanzando hacia un modelo de costos diferenciados según el origen de la producción.

“Veníamos de un sistema que era libre comercio, no aranceles (…) Ahora vamos a otro sistema que parte de un supuesto totalmente opuesto, que es dependiendo de dónde produces, te va a costar entrar al mercado”, explicó.

De cara a la relocalización de cadenas de suministro impulsada por Estados Unidos, Ebrard sostuvo que México se encuentra en posición privilegiada para captar inversiones estratégicas.

“Estados Unidos ya decidió cambiar parte de su cadena de suministro para que esté en Norteamérica (…) Eso significa que México tiene las mejores condiciones para recibir una parte de esa relocalización”, expresó.

¿Para ‘contentar’ a Trump? México aplicará aranceles a países sin tratado comercial

En el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda propuso el ‘endurecimiento’ de aranceles con los que no hay Tratados de Libre Comercio (TLC).

Si bien esta decisión puede resultar en una recaudación de 255 mil millones de pesos vía el Impuesto General de Importación (IGI), también puede ser ‘interpretada’ como una medida para ‘ganar el favor’ de la administración de Donald Trump.

¿Por qué? Uno de los países que serían afectados por este eventual aumento de aranceles sería China, nación con la que México no tiene un acuerdo de libre comercio.