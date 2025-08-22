México, el mayor comprador de EU y una de las economías más competitivas del mundo: Ebrard

Ebrard hizo énfasis en el Plan México como una estrategia que busca potenciar el desarrollo interno. (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

México debe reconocerse como una potencia manufacturera con una economía cada vez más sofisticada y competitiva a nivel global, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la presentación de la campaña ‘Lo Hecho en México está Mejor Hecho’.

“Somos una nación que ha construido una economía poderosa, una de las principales economías manufactureras del mundo está en México”, subrayó el funcionario al destacar los avances del país en el Índice de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard, donde la economía mexicana escaló tres posiciones en la última década y hoy ocupa el lugar 17, apenas dos sitios debajo de Estados Unidos.

Ebrard sostuvo que la percepción interna aún no refleja la realidad de la fortaleza mexicana. “Nos vemos a nosotros mismos menos de lo que somos, y lo que tenemos que empezar a comprender es que somos mucho más de lo que pensamos”.

El titular de Economía subrayó que México es actualmente el principal comprador de productos estadounidenses, superando a China, Alemania y Japón juntos. “Nadie le compra más a Estados Unidos que México. Somos un súper cliente”, enfatizó.

En su mensaje, Ebrard colocó el énfasis en el Plan México, estrategia que busca potenciar el desarrollo interno, sustituir importaciones y fortalecer la identidad productiva nacional. “Cada vez que eliges algo hecho fuera, estamos perdiendo en el Plan México probablemente. Cada vez que compras algo que está hecho en México, estás apoyando a tu familia”, dijo.

El funcionario reconoció que el país enfrenta importantes desafíos, pero llamó a dimensionar sus logros: “Este es un país que ha tenido un éxito muy relevante en muchos campos… Escalamos tres posiciones en complejidad económica”.

Negociaciones internacionales en curso

Ebrard explicó que mientras se impulsa el Plan México hacia el interior del país, de manera paralela se desarrollan intensas negociaciones con socios clave en el exterior. “No sólo con Estados Unidos, la semana que entra tenemos visita del vicepresidente de Brasil, tenemos visita de un equipo de alto nivel de Canadá, y los acuerdos con la Unión Europea están prácticamente terminados”, dijo.

Aseguró que estas conversaciones buscan garantizar las mejores condiciones posibles para la economía nacional y fortalecer la posición de México en las cadenas de valor globales. “Tenemos como objetivo que nuestra carta de navegación, el Plan México, se traduzca en un crecimiento sostenido que aproveche tanto el mercado interno como las oportunidades internacionales”, apuntó.

La campaña impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y respaldada por 2 mil 057 empresas certificadas con el sello Hecho en México, pretende fortalecer el consumo interno y proyectar la imagen de calidad de los productos nacionales en el mundo. “Lo hemos cuidado muchísimo, porque lleva el nombre de México ahí. No es cualquier cosa. Cada producto que tiene eso nos representa”, dijo.