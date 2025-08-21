Aranceles de Trump le pegan más fuerte a pequeñas empresas de Canadá: ‘El negocio se secó’

Los pequeños negocios en Canadá se han visto afectados por las restricciones comerciales impuestas por EU.

Después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara aranceles a las importaciones procedentes de Canadá en marzo, los pedidos de un pequeño fabricante de Ontario se desplomaron a casi cero.

“El negocio prácticamente desapareció de la noche a la mañana”, dijo Stephen Mallia, propietario del fabricante de telescopios Starfield Optics en Bolton, Ontario. “Los correos electrónicos dejaron de llegar”.

Decidió pausar los envíos y comenzar a fabricar su producto más vendido, un trípode para telescopio, íntegramente en Canadá, en lugar de en China, para que pudiera optar a una exención arancelaria. Calculó que el cambio a la fabricación y los componentes nacionales le costó hasta 12 mil dólares canadienses (8 mil 633 dólares estadounidenses), una parte considerable de los 150 mil dólares canadienses de beneficios que la empresa obtuvo el año pasado.

Mallia es una de las pequeñas empresas que soporta los costos de la guerra comercial. Starfield Optics podría escapar de lo peor, pero muchas empresas no lo harán. Casi el 40 por ciento de las pequeñas empresas afirman que podrían no sobrevivir un año más si se mantienen las normas arancelarias actuales, según una encuesta de la Federación Canadiense de Empresas Independientes, un grupo de presión. Alrededor del 60 por ciento enfrenta mayores gastos debido a la interrupción del comercio.

Se trata de un riesgo económico inminente para la economía canadiense, que se ha visto frenada por la incertidumbre generada por el ataque de Trump al acuerdo comercial que ha existido entre ambos países durante décadas. El gobierno del primer ministro Mark Carney ha anunciado planes para apoyar a sectores que han sido blanco de la Casa Blanca, como el acero. Es menos evidente qué debería hacer para ayudar a cientos de miles de pequeños exportadores.

Trump intensificó la guerra comercial el 1 de agosto al elevar el arancel base sobre las importaciones procedentes de Canadá del 25 al ​​35 por ciento. Sin embargo, mantuvo una excepción para los bienes amparados por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá: una exención que reduce o incluso elimina el arancel para muchos artículos, siempre que se fabriquen y envíen conforme a las normas, a menudo complejas, de dicho acuerdo comercial.

Mallia está solucionando su problema por una cantidad relativamente pequeña de dinero; decidió gestionar el papeleo él mismo con la ayuda de ChatGPT. Sin embargo, Dan Kelly, director de la CFIB, afirmó que las pequeñas empresas suelen tener grandes dificultades para obtener la certificación del T-MEC para sus productos. Antes de Trump, muchas no se molestaban en hacerlo debido al esfuerzo y el costo que implicaba.

Según datos comerciales de Estados Unidos de junio, el 57 por ciento de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá cumplieron con el T-MEC. Las empresas con menos de 500 empleados representaron aproximadamente el 40 por ciento del valor de las exportaciones globales de Canadá en 2023.

Mallia espera reanudar el envío de su trípode a fines de septiembre, cuando estima que sus documentos comerciales estarán en orden, y espera que su empresa alcance el punto de equilibrio en 2025.

Pero incluso las empresas que ya cumplen con los requisitos reglamentarios están experimentando desafíos relacionados con el comercio.

Chapman & Bose, con sede en Toronto, envía entre el 80 y el 85 por ciento de sus manijas para gabinetes, que cumplen con el T-MEC, a Estados Unidos. Sin embargo, desde febrero, la empresa se ha visto obligada a volver a presentar documentación y a disputar los aranceles cobrados erróneamente a sus clientes estadounidenses, según el gerente general Tevin Bell.

Muchos agentes fronterizos lidian con situaciones que cambian constantemente. No están al tanto —dijo Bell—. Sería devastador para nuestro negocio perder nuestra base de clientes, así que lo que intentamos es estar al tanto de todo lo que podemos.

Bell también ha tenido que aliviar las preocupaciones de los clientes que han leído los titulares sobre las tarifas.

“Cuando nuestra marca y nuestra empresa se promocionan como una empresa con sede en Toronto, algunos clientes dudan o empiezan a hacer preguntas”, dijo. “Ciertamente, nunca antes lo habían hecho”.

Aunque la exención del T-MEC ofrece cierto alivio, se mantienen aranceles del 50 por ciento sobre el acero y el aluminio.

Estos aranceles han incrementado drásticamente los costos para Dynamo Playgrounds, fabricante de juegos infantiles comerciales con sede en Ontario que contiene estos metales, según su propietario y director ejecutivo, Richard Martin. La empresa exporta alrededor del 80 por ciento de sus productos a Estados Unidos; una pieza emblemática es el columpio Biggo de dos plazas, que se vende por unos 18 mil dólares canadienses y permite que ocho niños se columpien a la vez.

Martin estima que ha incurrido en aproximadamente 30 mil dólares canadienses en costos relacionados con tarifas solo en los últimos meses.

Vender a clientes fuera de Canadá y Estados Unidos es difícil porque los juegos infantiles en Norteamérica suelen ser más grandes que en otras regiones. “Imaginen vender un Cadillac enorme a los mercados europeos. No les gusta”, dijo Martin.

Los aranceles se aplicaron mientras Dynamo, con 30 años de antigüedad, aún se recuperaba de la pandemia, según Martin. Las ventas cayeron tanto que, en enero, tuvo que despedir a 25 de sus 30 empleados. Tenía la intención de volver a contratarlos en primavera, anticipando una recuperación, pero los anuncios de aranceles, en cambio, “asustaron al mercado”.

El equipo de Martin también contiene madera. Con la madera ahora en el radar arancelario de Trump, este “probablemente será nuestro último clavo en el ataúd si esto no se detiene”, dijo.