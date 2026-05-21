China explora compra de sorgo sinaloense; buscan abrir nuevo mercado de exportación

El Gobierno de Sinaloa analiza expandir sus exportaciones agrícolas que son reconocidas a nivel mundial.

Funcionarios del Gobierno de China sostuvieron reuniones con autoridades y empresarios de Sinaloa para explorar la compra y exportación de sorgo producido en el estado, como parte de una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales y fortalecer la diversificación agrícola.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, encabezó el encuentro junto con el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez; el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza; el empresario español Pedro Martínez y empresarios de la zona norte de la entidad.

La visita forma parte del seguimiento que mantiene el Gobierno de Sinaloa con autoridades chinas en busca de alternativas comerciales para granos y productos agrícolas sinaloenses, con la intención de generar nuevas oportunidades de negocio para productores y empresas locales.

De acuerdo con Bello Esquivel, la representación china mostró interés en importar sorgo sinaloense debido a la calidad del producto, reconocida internacionalmente.

La delegación estuvo integrada por Qi Hongbin, encargado de asuntos comerciales; Li Kaihang, responsable del área agrícola; y Chen Lan, intérprete de español del gobierno chino.

Como parte de la agenda de trabajo, la comitiva recorrerá silos y bodegas de empresarios sinaloenses para conocer la capacidad de almacenamiento y operación instalada en la entidad.

También visitarán el puerto comercial de Topolobampo para supervisar infraestructura logística, terminales de carga y bodegas desde donde podría concretarse la exportación del grano hacia el mercado asiático.

La administración estatal considera que esta alternativa también podría impulsar la reconversión productiva en Sinaloa, al promover cultivos con menor consumo de agua frente a opciones tradicionales como el maíz.