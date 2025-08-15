Sheinbaum tendrá una visita clave en septiembre: El primer ministro de Canadá vendrá a México

Mark Carney planea su primera visita oficial a México como primer ministro de Canadá, en busca de reforzar los lazos económicos. (Foto: Presidencia de México)

El primer ministro canadiense, Mark Carney, planea visitar México el 18 de septiembre mientras busca impulsar el comercio y fortalecer las relaciones con el país, en medio de los aranceles punitivos de Estados Unidos.

Se espera que Carney se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum, y es probable que ambos dialoguen sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la infraestructura clave para impulsar el comercio bilateral, según una fuente que pidió no ser identificada por tratarse de asuntos privados. Es posible que la fecha exacta de la reunión cambie, pero el plan actual es para mediados de septiembre.

Un secretario de prensa de Carney declinó hacer comentarios al respecto, mientras que el portavoz de Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las propuestas de Carney representan un intento de resolver las diferencias que surgieron durante los últimos meses de la administración canadiense anterior, cuando los líderes provinciales reflexionaron sobre la posibilidad de dejar de lado a México en las conversaciones comerciales con Estados Unidos, y el predecesor de Carney se negó a descartarlo.

A principios de este mes, Carney envió a su principal diplomático y al secretario de finanzas a la capital mexicana, donde se reunieron con Sheinbaum y sus funcionarios, así como con ejecutivos corporativos. Los países acordaron elaborar un plan de trabajo que abarque cadenas de suministro resilientes, rutas comerciales puerto a puerto, inteligencia artificial y economía digital, y seguridad energética, según declaró a la prensa la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México, para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump eleva aranceles al 35% y afecta a industrias clave de Canadá

El presidente estadounidense Donald Trump aumentó los aranceles el 1 de agosto al 35 por ciento sobre los productos canadienses que no cumplen con el acuerdo comercial continental, en parte porque el país tomó represalias contra sus gravámenes. México, que no ha respondido, recibió una prórroga de 90 días mientras continúan las negociaciones.

Los aranceles sectoriales impuestos por el presidente al acero, el aluminio, los automóviles y el cobre han afectado gravemente a industrias canadienses clave, a pesar de que la economía del país se ha mantenido en general resiliente. Carney ganó las elecciones a principios de este año con la promesa de combatir la guerra comercial con Estados Unidos y diversificar los mercados para los productos canadienses.

El país del norte envió el 76 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos el año pasado. México es su tercer socio comercial más importante después de China, y grupos empresariales canadienses han abogado firmemente por intensificar el comercio con México, señalando que ambos países están conectados por ferrocarril, puerto y aire, y son signatarios de dos tratados de libre comercio.

Pero también tendrán que actuar con cautela para evitar avivar las tensiones con el voluble presidente estadounidense. El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá está programado para una revisión el próximo año, y los vecinos de Estados Unidos deberían colaborar sin que Trump piense que se están confabulando contra él, argumentó Carlo Dade, de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Calgary .

Carney y Sheinbaum se reunieron en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete en Alberta en junio. La visita de Carney a México sería la primera de una reunión bilateral —sin la presencia de un presidente estadounidense— desde que Justin Trudeau se reunió con el expresidente Enrique Peña Nieto en 2017.