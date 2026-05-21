Detienen a exfuncionaria de Cuauhtémoc Blanco por presuntamente desviar 19 mdp en Lago de Tequesquitengo

Elizabeth Marina ‘N’, quien fuera jefa del Departamento de Contabilidad del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq) durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

¿La razón? Elizabeth Marina ‘N’ es investigada por su probable participación en los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, luego de detectarse un presunto desvío superior a los 19 millones de pesos en el fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

De acuerdo con las investigaciones de la FECC, en 2022 la imputada habría aprovechado su posición dentro del área contable para desviar recursos públicos destinados originalmente a proyectos de desarrollo en la región del Lago de Tequesquitengo.

Tras detectarse irregularidades financieras, un Ministerio Público especializado solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de captura, misma que ya fue cumplimentada.

La detención de Elizabeth Marina “N” se suma a una serie de investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos dentro de fideicomiso durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

¿Qué otros funcionarios cercanos a Cuauhtémoc Blanco han sido detenidos?

Previamente, autoridades ministeriales habían detenido a Dionicio Emanuel “N”, exdirector del fideicomiso durante ese sexenio. Su captura marcó el inicio de las indagatorias sobre una presunta red de corrupción dedicada al saqueo de reservas territoriales y recursos públicos en Morelos, desde el organismo encargado de impulsar el desarrollo turístico del llamado “Mar de Morelos”.

Las investigaciones apuntan a que el presunto esquema de corrupción no se limitó al desvío de recursos públicos. Según las líneas de investigación, durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco el Filateq habría operado como una estructura para beneficiar a funcionarios y allegados mediante la venta irregular de terrenos de alta plusvalía en la zona del Lago de Tequesquitengo.

Las autoridades señalan que, bajo la gestión de Dionicio Emanuel “N” y con la posible participación de áreas contables, administrativas, notariales y registrales, se realizaron operaciones irregulares para rematar predios a precios inferiores a su valor real o mediante procesos de escrituración con diversas anomalías.

El objetivo, según las investigaciones, habría sido favorecer a integrantes de la administración estatal y personas cercanas al poder político de ese periodo, en detrimento del patrimonio del estado.

Con la captura de Elizabeth Marina “N”, la Fiscalía Anticorrupción busca fortalecer las investigaciones sobre el presunto entramado financiero y administrativo que permitió tanto el desvío de recursos destinados a obra pública como la entrega irregular de propiedades en la llamada “Riviera morelense”.