Detienen a exfuncionario del ‘Cuau’ por venta irregular de terrenos cerca del Lago de Tequesquitengo

Dionisio “N”, quien fuera titular del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue detenido.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) cumplimentó una orden de aprehensión contra Dionicio Emanuel “N”, quien fuera titular del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la pasada administración estatal encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El imputado es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, tras detectarse presuntas irregularidades financieras y malversación de recursos públicos bajo su gestión. Se le señala de haber favorecido a varios funcionarios de la administración de Blanco Bravo quienes adquirieron varios terrenos en la zona del lago de Tequesquitengo con operaciones muy debajo de los precios comerciales, lo cual causó un daño al Fideicomiso y a los ejidos que forman parte del mismo.

El titular de la FECC, Leonel Díaz Rogel, informó a través de un video la ejecución del mandamiento judicial, cumplimentado la tarde de este viernes 6 de febrero, producto de acciones de inteligencia y operación desarrolladas en conjunto por autoridades estatales y federales.

Las investigaciones apuntan a un desfalco millonario relacionado con el pago de eventos no realizados y la venta irregular de predios en la zona del llamado “Mar de Morelos”, lo que motivó el seguimiento de inteligencia para su localización tras meses de permanecer sustraído de la justicia.

En marzo de 2025 la FECC emitió una ficha que ofrecía una recompensa de mil Unidades de Medida de Actualización, UMAS, a quien aportara información útil, veraz y oportuna para su localización; en su comunicado la autoridad no especifica si se cubrió el pago correspondiente ni el lugar de la aprehensión.

Hallan restos humanos en altar de una vivienda de Dionicio ‘N’

Uno de los aspectos más impactantes del caso ocurrió durante los cateos previos realizados en sus propiedades en Cuernavaca. En un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Cortés, las autoridades localizaron un altar con restos humanos, incluyendo cráneos y rastros de sangre. Este hallazgo, situado en el área de lavado y jardín, estaba acompañado de cruces de madera y veladoras negras, sugiriendo la práctica de rituales de santería o cultos similares.

Derivado del hallazgo de estos restos óseos, la Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de su unidad especializada en desaparición forzada, abrió una carpeta de investigación adicional para determinar el origen de los mismos y si corresponden a víctimas de hechos delictivos previos.

Este descubrimiento sumó una capa de complejidad al caso contra Dionicio Emanuel ‘N’, que originalmente se centraba estrictamente en delitos de orden administrativo y financiero.

Por el momento, el titular de la FECC, Leonel Díaz Rogel, reafirmó el compromiso de trabajar a favor de la transparencia en la entidad. Mientras tanto, Dionisio Emanuel ‘N’ será presentado ante el juez de control para iniciar su proceso judicial, bajo el principio de presunción de inocencia estipulado en el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales hasta que se dicte una sentencia oficial.

Entre los exfuncionarios que se beneficiaron de la adquisición de varios terrenos se encuentran Sandra Anaya Villegas, exsecretaria de Administración y actual diputada federal; Mónica Boggio Tomasaz Merino, exjefa de la Oficina de la Gubernatura y actual magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); Gerardo Becerra Chávez Ita, exasesor Anticorrupción, así como Edgar Riou Pérez, exsecretario particular y primo del exgobernador.