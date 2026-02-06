Detienen en Puebla a Juan Pablo Kuri, empresario y exdirigente del PVEM, acusado de violencia familiar

El político poblano fue aprehendido la tarde de este viernes en la carretera internacional Cholula – Puebla. (Foto: Facebook Juan Pablo Kuri Carballo)

Puebla- El empresario y político Juan Pablo Kuri Carballo fue detenido esta tarde en inmediaciones del Aeropuerto de Huejotzingo por el delito de violencia familiar en agravio de su exesposa. Este viernes fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión del político se dio alrededor de las 04:17 horas en la carretera internacional Cholula – Puebla, entre las calles H. Galeana y C. Carlos I. Betancourt, cerca del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Puebla.

Juri Carballo fue asegurado por el delito de violencia familiar en agravio de su exesposa, Sofía A.C., por lo que ya se realiza el proceso correspondiente para determinar su vinculación a proceso y continuar con el juicio.

¿Quién es Juan Pablo Kuri, político poblano acusado de violencia familiar?

El también empresario es hijo del exdelegado del Infonavit, Tony Kuri Alam, y fue regidor en el Ayuntamiento de Puebla. También se desempeñó como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Asimismo fue diputado local en el Congreso de Puebla, donde formó parte de las comisiones como Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Gobernación, entre otras.

A nivel nacional también tuvo presencia en el PVEM, siendo secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

La detención del político se suma a la serie de acusaciones en su contra por presuntas prácticas irregulares vinculadas a negocios inmobiliarios y conflictos con comerciantes y restauranteros ante los cuales habría usado influencias y sostenido colusión con autoridades municipales para favorecer intereses particulares.