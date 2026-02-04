Por pasado de rudo: Detienen y dan de baja a ‘Pegaso’, policía y luchador de Puebla, por golpear a su hijo

Un policía municipal de Puebla capital, quien también se desempeñaba como luchador profesional, bajo el nombre artístico de ‘Pegaso’, fue vinculado a proceso y dado de baja como funcionario por violencia familiar, tras una denuncia interpuesta por su hijo, a quien golpeó cuando éste le exigió que pagara la pensión alimenticia.

Así lo informó este miércoles el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda. El funcionario explicó que la separación del elemento depende de la entrega del acta de la audiencia celebrada el 30 de enero y detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solicitó de manera formal dicho documento al juzgado correspondiente.

¿Por qué el policía golpeó a su hijo?

Según la denuncia por la cual el personaje fue vinculado a proceso, la agresión en contra del menor ocurrió después de que le exigiera el pago de la pensión alimenticia, lo que molestó al luchador y uniformado, quien golpeó a su hijo dejándole heridas de gravedad.

La familia del agraviado denunció al uniformado, señalando que tras la golpiza el menor estuvo a punto de perder un ojo y sufrió lesiones que casi lo dejan en silla de ruedas.

Tras las investigaciones y ante las pruebas presentadas, el policía fue vinculado a proceso y este día se informó que también fue dado de baja de la Secretaría de Seguridad.

¿Quién es ‘Pegaso’, el policía y luchador de Puebla?

Christian ‘Pegaso’, o ‘El Topo’, es policía segundo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, luchador profesional y entrenador de lucha en un gimnasio del barrio de la Luz. En 2021 se viralizó por su doble actividad, como policía y como profesional del cuadrilátero.

El titular de la SSC precisó que la actuación institucional se apegará a los reglamentos internos, con independencia de la resolución judicial.

Con información de Erick Almanza y Quadratin