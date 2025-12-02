‘Nunca imaginé que iba a hacer helados’: Así es Chiandoni, heladería con 86 años que fundó un luchador

Aunque han pasado 86 años desde su inauguración, la heladería Chiandoni sigue haciendo helados a la usanza italiana. (Foto: Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

¿En busca de lugares con un toque vintage? En la Ciudad de México hay muchos espacios que parecen estar atrapados en el tiempo, tal como la Nevería Roxy, pero uno de los que más historia tiene es la heladería Chiandoni.

Con recetas italianas de más de medio siglo y la clásica barra que le da ese estilo de ‘diner’ de la época de los 50, se mantiene viva esta heladería de la Ciudad de México, quien ha visto pasar por sus mesas a todo tipo de clientes.

Desde los ciudadanos que buscan comer la especialidad de la casa Hot Fudge Sundae hasta artistas como la cantante Alejandra Guzmán, quienes aprovecharon la decoración para grabar videos musicales.

¿Cuál es la historia de la heladería Chiandoni?

La heladería fue fundada por Pietro Chiandoni, un ciudadano italiano quien llegó a México durante su adolescencia, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, debido a que uno de sus tíos le ofreció la posibilidad de trabajar.

En aquel momento su familiar, laboraba en una de las panaderías de El Globo, de acuerdo con el diario El País, fue ahí cuando no solo aprendió a atender a los clientes, sino que su tío le mostró cómo hacer el helado con las recetas italianas tradicionales, aunque sin dejarle anotar los ingredientes.

Tal como recuerda el actuar propietario Luis Antonio Juárez, en una conversación con el noticiero Hechos: “Le agarró la receta al tío, decía que era muy celoso, me contó: ‘(mi tío) la tenía guardada, cuando se descuidó la apunté, no sabía que iba a hacer helados’”.

Aunque ya tenía la receta, Pietro Chiandoni conoció a Jack O’ Brien, un luchador profesional, quien le enseñó cómo pelear y el italiano comenzó a participar en competencias de box.

De acuerdo con el diario El País, sus apodos eran ‘La furia italiana’ y ‘El hombre de las nieves’. Con el dinero que Pietro consiguió de sus combates, en 1939 abrió su heladería en un local rentado en la colonia Roma, a la cual le puso por nombre su apellido.

Las recetas son un éxito en la actualidad, pero llegar a ellas no fue fácil: “En ese entonces había menos productos, poco a poco fue inventando helados como el de plátano, el de rompope, pero empezó a experimentar hasta que llegó al sabor perfecto”, compartió el dueño de Chiandoni para el canal de YouTube Jambando en dos ruedas.

Pietro no se quedó conforme con rentar el local, por lo que con el dinero de sus combates comenzó la construcción de su propio negocio. Fue así que en 1957 abrió Chiandoni, ya en su propio local, en la colonia Nápoles.

Con el paso del tiempo, les enseñó sus recetas a algunos empleados, entre ellos Luis Antonio Juárez, quien ahora se hace cargo de la heladería, preservando la tradición de Chiandoni.

¿Cómo es la heladería Chiandoni?

Luis Antonio Juárez afirma que ir a Chiandoni es como acudir a un espacio que se quedó atrapado en el tiempo, debido a que conserva gran parte de la decoración con la cual abrió en la década de los 50.

Las paredes en el interior son blancas, las cuales contrastan con las mesas de madera y las sillas en color verde agua, además el local tiene amplios ventanales con un marco de color dorado.

Sobre los vidrios están rotuladas las letras “Helados y café”, dándole ese toque vintage, pero si no fuese suficiente, la heladería tiene una barra que da hacia la estación en donde se preparan los alimentos y bebidas.

En la heladería Chiandoni también hay retratos de diferentes famosos que han visitado el lugar, entre ellos Cristian Castro, José José y Chabelo, además, artistas como Alejandra Guzmán y Leonel García han grabado videos musicales en el local.

¿Cuánto cuesta ir a la heladería Chiandoni?

Ir a Chiandoni no solo es especial por la decoración que conservan en el interior, también lo es debido a la manera en la que se siguen preparando los helados, ya que sus procesos siguen siendo artesanales hasta en los más pequeños detalles.

“Tú pruebas el chocolate gringo y es un jarabe, este no sabe a jarabe, es una salsa de chocolate que nosotros hacemos, es más espesa”, afirma Luis Antonio Juárez en una entrevista con el diario El País.

El helado que se vende en Chiandoni, hecho con crema, contempla sabores como vainilla, chocolate, pistache, nuez, avellana, fresa, naranja, mamey, coco, plátano, rompope, cajeta y piñón.

Aunque también puedes pedir nieves, a base de agua, de sabores como limón, fresa, tamarindo, zapote, mango, melón y guanábana. Los precios dependerán del tamaño que elijas.

Helado Jr: 70 pesos

Helado sencillo: 85 pesos

Helado doble: 160 pesos

1 litro: 300 pesos (el de crema) y 260 pesos (el de agua)

1/2 litro: 150 pesos (el de crema) y 130 pesos (el de agua)

Además, en la heladería puedes ordenar algunas porciones extras de nuez, barquillos, frappés, fresas o plátanos con crema, vasos de leche y hasta té, aunque un imperdible son sus cafés y claro que hay affogatos (un expreso doble con una bola de helado de vainilla).

La heladería original heladería Chiandoni historiase encuentra en la calle de Pensilvania número 255, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México y abre todos los días de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche.