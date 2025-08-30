‘Él estaba contentísimo’: Cristian Castro recuerda aparatoso accidente con Juan Gabriel donde casi mueren

Cristian Castro y Juan Gabriel vivieron hace años un accidente automovilístico que casi les cuesta la vida.

En el marco del noveno aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Cristian Castro recordó un grave accidente que sufrió al lado de ‘El Divo de Juárez’, un episodio que casi les cuesta la vida y que aparentemente disfrutó ‘JuanGa’.

Aquel incidente ocurrió hace muchos años (no especificó cuántos) mientras transitaban por las montañas de Santa Fe, Nuevo México, donde el intérprete de ‘Querida’ tenía una casa.

El hijo de Verónica Castro confesó que en ese momento se sintió muy nervioso por las condiciones y posibles consecuencias, algo que a Juan Gabriel pareció no importarle.

Así fue el accidente de Cristian Castro y Juan Gabriel

En una entrevista con Ventaneando, el cantante Cristian Castro platicó, acompañado de su prometida Mariela Sánchez, la ocasión en la que vivió un dramático accidente con Juan Gabriel, fallecido en 2016.

Castro viajó al rancho de ‘JuanGa’ en Santa Fe, Nuevo México, durante una época donde las condiciones climáticas parecían no favorecer el tránsito en automóvil. Precisamente, el cantante recogió a Cristian y lo invitó a un breve viaje.

Cristian Castro vivió una aventura muy arriesgada con Juan Gabriel. (Foto: Cuartoscuro)

“Me dijo: ‘¿Te gustaría ver Taos?’. Y yo le dije: ‘¿Dónde está Taos, Juan Gabriel?’. Me dice: ‘Acá cerquita, es una montaña divina, te va a encantar’. Le digo: ‘Vamos, vamos’. Entonces ya empezó a manejar hacia Taos y como que empezaba a nevar cuando empezamos a subir (la montaña)”, recuerda el intérprete de ‘No hace falta’.

Al notar que el camino podía complicarse por las condiciones del clima, Cristian le dio un consejo a Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel, mismo que ‘le entró por un oído y le salió por el otro’.

“Y yo le dije: ‘Juan, lo único (…) te doy un consejo. Trata de no pisar el freno muy fuerte porque nos podemos seguir; porque ahora está la nieve muy fresca’. Entonces me dijo que yo no sabía nada”, comparte Castro.

Cristian Castro y Juan Gabriel sufrieron un accidente automovilístico

Después de advertirle los riesgos, pasó aquello que quería evitar el hijo del ‘Loco’ Valdés: sufrieron un accidente automovilístico porque el coche ‘se patinó’ en una curva y casi se caen en un precipicio, según narra.

“Vino la curvita, pisó el freno. Nos seguimos de largo y nos estrellamos contra un muro de contención que daba a un precipicio. Nos salvó el muro”.

Juan Gabriel chocó contra un muro de contención con Cristian Castro. (Foto: Cuartoscuro / Amaranta Prieto)

¿Cómo reaccionó Juan Gabriel a su accidente con Cristian Castro?

Además de los cantantes, iban con ellos el maestro Eduardo Magallanes y otros acompañantes, quienes al igual que Castro, se asustaron por lo aparatoso del accidente, algo que Juan Gabriel incluso pareció disfrutar.

“Se bajó el maestro (Eduardo) Magallanes; asustadísimo, el maestro. Se bajaron los de la compañía también, yo venía adelante con él y la verdad que nos metimos un gran susto, pero él estaba contentísimo”, añadió.

Cristian Castro reflexiona sobre reacción de Juan Gabriel a choque automovilístico

Mientras conversaba sobre el accidente, el intérprete de ‘No podrás’ reflexionó que, quizá, Juan Gabriel estaba tan contento porque incluso aquella tragedia la habría disfrutado, tal como lo hacía con la vida que tenía.

Lo vio de una forma poética y dijo que, en caso de que hubiesen muerto en aquel incidente de carretera de los famosos, él también lo habría disfrutado.

Cristian Castro reflexionó sobre aquel accidente con Juan Gabriel. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

“Era como que él realmente disfrutaba todo. Quizá hubiese disfrutado hasta esa muerte, ¿no? Y quizá yo también lo hubiese dicho: ‘Wow, me voy con Juan Gabriel’”.