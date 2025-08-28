¿Abandonaron a Bruce Willis? El actor ya no vive con su familia, revela su esposa Emma Heming

La enfermedad que afecta a Bruce Willis lo llevó a retirarse de la actuación debido a los síntomas, principalmente el cambio de comportamiento y las dificultades para hablar, motivo por el cual el actor actualmente ya no vive con su familia.

El protagonista de Duro de matar fue trasladado a una casa aparte de donde viven sus 2 hijas y su esposa, la modelo Emma Heming, donde recibe atención médica durante las 24 horas.

El nuevo domicilio solo tiene un piso, para facilitar el movimiento del actor en la propiedad, además tiene controladas las visitas de sus amigos.

Bruce Willis y su esposa, la modelo Emma Heming (Foto: EFE/MICHAEL NELSON) (MICHAEL NELSON/EFE)

“Vamos mucho allí, es nuestro segundo hogar, incluso las niñas tienen sus cosas ahí, lo visitamos diario, voy ahí a desayunar y luego regreso a cenar por la noche”, contó la esposa de Bruce Willis en una entrevista para la periodista Diane Swayer.

De acuerdo con Emma Heming, la nueva casa del actor está alejada de sitios con mucho ruido o “ajetreo excesivo” pues se percató que en ambientes así se complicaban los síntomas del protagonista de Armagedón.

¿Cuál es el estado de salud de Bruce Willis?

La enfermedad que padece Bruce Willis llevó a la familia del famoso a encontrar nuevas formas de comunicarse con él y de sobrellevar la vida cotidiana.

Aunque poco a poco se complica el habla del actor, así como su capacidad para comunicarse con los demás, él se mantiene estable.

“Él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, contó Heming para EFE.

A pesar de las complicaciones médicas, él todavía recupera “su esencia” y eso la lleva a revivir momentos felices con Bruce Willis como si nunca hubiera padecido esa enfermedad.

“Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido”.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal. (Foto: EFE)

¿Qué es la demencia frontotemporal, enfermedad que padece Bruce Willis?

La demencia frontotemporal es un término general que engloba un grupo de trastornos cerebrales que afectan los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Estas áreas están asociadas con el comportamiento, la personalidad y la capacidad de hablar.

A diferencia de otros tipos de demencia, como el Alzheimer, no afecta predominantemente la memoria en sus etapas iniciales, lo que puede llevar a confusiones en el diagnóstico, con en el caso de Bruce Willis, que en 2022 fue diagnosticado con afasia.

Actualmente, no hay tratamientos disponibles que puedan detener la progresión de la enfermedad, lo que hace que la necesidad de investigación y conciencia sea aún más urgente, además los pacientes se enfrentan a una enfermedad sin cura.

La demencia frontotemporal, que afecta las áreas del cerebro responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, es una enfermedad que, a menudo, pasa desapercibida hasta que sus síntomas se vuelven evidentes.

Con información de EFE