¿Bruce Willis ya no puede hablar? Esto dijo su esposa, Emma Heming

Bruce Willis padece una enfermedad llamada demencia frontotemporal que lo obligó a alejarse de los escenarios en 2022 debido a que uno de los síntomas de la enfermedad es la afectación a la comunicación verbal, aunque las declaraciones de su esposa harían pensar que el actor ya no puede hablar.

El diagnóstico del protagonista de Armaggedon llegó en marzo de 2023, informó Emma Heming, en sus redes sociales, donde actualizó el estado de salud del famoso, que en un principio se le detectó afasia.

Desde ese momento se dieron diversas opiniones de personas cercanas a Willis, siendo las más destacadas las de su familia cercana, como su cónyuge, quien hizo entender, en un video publicado en su perfil de Instagram, que el problema de hablar del histrión empeoró.

Bruce Willi protagonizó la película 'Armageddon' (1998). (Foto: IMDb).

¿Qué dijo Emma Heming sobre Bruce Willis?

La también influencer explicó, en un video reciente, distintas campañas acerca de la demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés, además de motivar a las personas a donar dinero para la implementación programas sociales para atender casos de esta enfermedad.

En una de sus publicaciones, la esposa de Bruce Willis declaró lo siguiente. “Me imagino lo que diría Bruce, si pudiera, espero que recuerden hidratarse”. Lo que para muchos fue la confirmación de que el actor perdió el habla por completo.

Las palabras de Emma Heming se suman a las que anteriormente dijo Glenn Cordon después de visitar al famoso, a quien considera su amigo. En una entrevista con The Post en 2022.

Emma Heming compartió momentos familiares con el actor Bruce Willis tras su diagnóstico de demencia. (Foto: Instagram @emmahemingwillis)

“Tengo la sensación de que en el primer o tercer minuto ya sabe quién soy (...) No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Ya no tiene todas esas habilidades lingüísticas”, declaró el creador de la serie Luz de Luna, donde participó Willis en la entrevista citada anteriormente.

¿Qué es la demencia frontotemporal, enfermedad de Bruce Willis?

La demencia frontotemporal es una enfermedad del sistema nervioso que afecta los lóbulos frontal y temporal en el cerebro, esto al causar su encogimiento Estas zonas se asocian con la personalidad, conducta y lenguaje, según lo publicado por el sitio web Mayo Clinic.

Los síntomas, según la misma página especializada en temas médicos, son los siguientes.