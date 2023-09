Cristian Castro revela sus acercamientos a la brujería: ‘Hice algún amarre, pero no funcionó’

El cantante Cristian Castro aseguró que México es un país en el que “estamos muy acostumbrados a pensar en brujas”, por lo que confesó que ha tenido acercamientos al ocultismo y que le gusta que el tema de la muerte sea cercano a él lejos de verlo como un tabú.

“Yo veo muy natural el fantasma, lo necesito, lo quiero mucho. Quiero que venga, quiero que esté. Así como los vivos, quiero que estén los muertos. Quiero que la muerte esté conmigo”, dijo en Caja Negra al periodista Julio Leiva.

Por ello, el hijo de la actriz Verónica Castro contó que fue a pedir un “encargo romántico, siempre blanco” luego de pasar por divorcios y decepciones amorosas. “Hice algún amarre, pero no funcionó. Sigo esperándolo inclusive y creo que voy a seguir tomando agüita hasta que me canse”, agregó.

Asimismo, afirmó en América TV que no ha perdido la esperanza de encontrar una compañera. “Me gustaría volver a casarme. La pareja o lo romántico es lo más lindo que hay en la vida y la verdad no voy a dejar de luchar aunque me vaya mal”, argumentó.

Cristian Castro aseguró que pidió un amarre. (Foto: Instagram @cristiancastro)

Cristian Castro pide dejar comparaciones con Luis Miguel

Luego de ser visto cantando y bailando en primera fila en el último de los conciertos que Luis Miguel ofreció como parte de su Tour 2023 en Buenos Aires, Argentina, en donde el intérprete de ‘Azul’ y ‘Lloviendo estrellas’ reside desde hace varios años, Castro contó la razón de su distanciamiento: Daisy Fuentes.

Al afirmar que no fue reconocido ni saludado en ningún momento por ‘El Sol’, pidió al público no hacer comparaciones sobre la carrera de ambos, lo que afirma es un error al calificarlo como “injusto para Luis”, ya que su triunfo ha sido “devastador”, además de que no pertenecen a la misma generación.