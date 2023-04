Cristian Castro es acusado por modelo de supuestamente ofrecerle un encuentro íntimo

El cantante mexicano Cristian Castro fue acusado por la modelo argentina Rocío Galera por supuestamente hacerle una propuesta indecorosa luego de pedirle que protagonizara el video de su próxima canción ‘París es una trampa’.

La cordobesa mostró audios de llamadas y videos como aparentes pruebas de su conversación que inició en redes sociales y se trasladó a Whatsapp, en donde le ofrecía el trabajo a cambio de un encuentro íntimo.

Además de decirle que tiene ganas de conocerla, el intérprete de ‘Lloviendo estrellas’ le habría pedido viajar a Uruguay sola “así tenemos algo más íntimo que me encantaría” luego de argumentar que había que transmitir al público que hay “piel y química”.

En los mensajes publicados por Chisme no Like, cuyos periodistas aseguran que se comunicaron con Galera, también expresa: “Me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobreactuado”.

La respuesta de ella también aparece en la filtración de los mensajes. “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”.

Cristian Castro en ropa interior durante concierto de Miranda!

El hijo de Verónica Castro no ha dudado en mostrar algunas excentricidades en el escenario con cambios de look y el cabello pintado de colores, por lo que cuando fue invitado por la agrupación Miranda! para compartir el tema ‘Prisionero’ en un concierto, se dejó llevar en la presentación del disco Hotel Miranda!

Un video que se hizo viral mostró el momento en el que, antes de despedirse, se desabrocha la sudadera azul que llevaba puesta y que combinó con unos shorts ajustados al cuerpo del mismo color. Ante los gritos de júbilo de los presentes, se la quita para quedarse en ropa interior ante el abrazo de Ale Sergi y Juliana Gattas.