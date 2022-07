Cristian Castro responde a comentarios sobre sus cambios de look: ‘Estoy divirtiéndome’

En los últimos días, Cristian Castro ha acaparado los reflectores por sus radicales cambios de look para el programa argentino Canta conmigo ahora, que incluyen atuendos coloridos y brillosos, texturas y estampados que remontan a la moda de los años sesenta y setenta, y estilos de cabello con múltiples colores pastel.

Gracias a ello, ha sido objeto de memes en redes sociales, situación que en lo absoluto parece incomodarle, pues durante una entrevista respondió a todo lo que las y los usuarios de Internet han publicado sobre su persona y su apariencia.

Cristian Castro responde a memes sobre sus atuendos

De acuerdo con lo que Castro declaró para el programa Telenoche -donde aparece con el cabello de su tono natural y un traje negro-, lo que él buscaba con los cambios de look en el programa de talentos era reinventarse, además de pasar un rato agradable y divertido.

“Estoy tratando de divertirme un poquito [...] estoy emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de gente ahí [...] hice algunos looks muy estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, bromeó con la conductora.

“Me disfrazaron de Troll -la producción del programa-, no sé; la cosa es que me estoy yendo a los extremos solamente para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea distinto y divertirme también; es un momento mío que hace mucho no tengo en televisión y estoy divirtiéndome”, agregó el cantante de ‘Yo quería’.

También confesó que al inicio, cuando se vio en la televisión, sentía que su atuendo “nada que ver” con él, sin embargo se dijo contento por lo que está sucediendo en cada emisión del programa.

Actualmente, Cristian Castro es uno de los jueces en el programa argentino Canta conmigo ahora, de la televisora Teletrece, que se estrenó el pasado 25 de julio, en donde se ha presentado con algunos looks extravagantes y muy coloridos, por los que ha sido objeto de memes en redes sociales, donde incluso lo comparan con su papá, Manuel ‘Loco’ Valdés.

Te amo Cristian Castro 💕 sos un mix entre el Joker, Matías Alé y Mostaza Merlo ♥️ #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/zvqEzVNr9I — M A R T H A ⭐ (@la_cindy_nero) July 26, 2022