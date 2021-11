¡Cristian Castro fue al concierto de BTS!

“BTS Army”, escribió el cantante Cristian Castro en su Instagram. El mensaje iba acompañado de una fotografía suya en un concierto de la agrupación surcoreana BTS.

Cristian Castro se muestra con cubrebocas y pulgares arriba en la fotografía, está cerca del escenario del Estadio So-Fi; al fondo se observa a la multitud y a Jin, integrante de BTS, en una pantalla.

BTS ha tenido una gran racha este noviembre, hace unos días arrasó en los American Music Awards (AMAs) con tres premios: artista del año (por primera vez), grupo pop favorito y canción pop favorita por Butter.

Ese día interpretaron Butter en vivo, y enloquecieron a sus seguidores con la presentación de una estridente versión de My Universe, en compañía de Coldplay.

Además, casi enseguida, el 27 de noviembre, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook reanudaron sus presentaciones presenciales después de más de un año de posponer espectáculos debido a las restricciones por la pandemia de COVID.

Por ello, su gira Permission To Dance On Stage, en Los Ángeles, Estados Unidos, ha sido tan esperada y también tiene una edición online para sus fans internacionales.

Cristian Castro fue uno de los afortunados que sí pudo asistir a uno de los cuatro conciertos presenciales en esa ciudad.

La imagen fue replicada rápidamente en Twitter, en especial por el grupo de Army (fans de BTS), quienes mostraron su sorpresa ante la posibilidad de reunir en una misma fotografía a estos cantantes; asimismo, algunas personas consideraron que el mexicano representaba a los fans de México en ese concierto.

Estas presentaciones de BTS agotaron sus entradas para los cuatro conciertos, con lo cual se rompió un récord en la historia del estadio.

Castro no es el único artista que ha sido conquistado por la música K-Pop, hace unos días el cantante y actor Jared Leto también confesó que era fanático de BTS:

“Conocí a BTS antes. Si no fuera por el COVID-19 no me hubiera lavado nunca esta mano y tal vez hubiera podido darles un abrazo o dos”, dijo en una entrevista para la revista W.