Jungkook, de BTS, sorprende a ARMY (y al mundo) con cover de Harry Styles

Los chicos de BTS son unos expertos en ser tendencia gracias a su gran talento y personalidad, tanto en grupo como individualmente. Ahora, quien sorprendió a todas las ARMY fue Jungkook, quien recientemente hizo un cover de ‘Falling’, canción de Harry Styles.

El llamado ‘Golden Maknae‘ comparte frecuentemente con sus seguidores a través de lives interpretaciones de canciones que le gustan de artistas como Adam Levine, Justin Bieber y Charlie Puth. Aunque también se le puede ver cantando melodías de la banda surcoreana.

Hace unas cuantas horas, el inesperado cover se subió a la cuenta oficial de BTS en YouTube, llamada ‘BANGTANTV’, con el título ‘Falling (Original Song: Harry Styles) by JK of BTS’; como era de esperarse, inmediatamente las ARMY comenzaron a compartir el video y su emoción al escuchar la interpretación de Jungkook.

Y no solo entre las ARMY, pues fanáticos del músico inglés y de One Direction, banda a la que perteneció Harry antes de convertirse en solista, se sorprendieron del nivel vocal de Jungkook; incluso muchas personas comentaron que deberían hacer una colaboración ambos artistas.

Rápidamente se convirtieron en tendencia frases como ‘estoy llorando’, ‘Falling’ y ‘JK of BTS’, que evidentemente se refieren a esta nueva versión de ‘Falling’, interpretada por el cantante coreano. El recibimiento de este sorpresivo cover ha sido tal que constantemente etiquetan a Harry Styles en Twitter para que escuche la interpretación de ‘Kookie’ de uno de los éxitos del cantante de ‘Sign of the Times’.

Hasta el momento, el video cuenta con más de cuatro millones de reproducciones (y aumentando) y se encuentra en el número nueve en tendencias de la plataforma de videos YouTube.

Esta nueva versión de Falling coincide con el hecho de que Harry Styles ha alcanzado el récord de 100 millones de reproducciones en Spotify en cada una de sus canciones; es el primer artista masculino en alcanzar estos números en la plataforma de streaming.