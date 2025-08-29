¿Qué le pasó a Esmeralda FG? Asesinan a tiktoker y su familia en Jalisco: Esto sabemos

La tiktoker Esmeralda FG fue asesinada en Jalisco. Hallaron su cuerpo, el de su esposo e hijos en una camioneta abandonada.

Tal como ocurrió hace unos meses con la influencer Valeria Márquez, otra creadora de contenido fue asesinada en Jalisco. Se trata de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG; además de ella, su familia también fue víctima.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, pero no fue hasta el jueves 28 que dieron a conocer que se trata de la creadora de contenido.

En su perfil de TikTok, donde ostentaba alrededor de 25 mil seguidores, hay varios comentarios lamentando el crimen en contra de la joven. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque no sería directo contra ella, sino con su esposo, asesinado en el mismo lugar.

Asesinato de tiktoker Esmeralda Ferrer: Autoridades investigan el caso

La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado que cuatro cuerpos fueron localizados el pasado 22 de agosto en la colonia San Andrés, en Guadalajara, dentro de una camioneta que, a su vez, quedó abandonada en un taller mecánico.

De acuerdo con la institución, entre las víctimas se encontraban una mujer de 32 años (la influencer Esmeralda FG), un hombre de 36 (su esposo), así como dos menores de 7 y 13 años, quienes eran sus hijos.

Las víctimas, originarias de Michoacán, ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares tras las diligencias correspondientes en el Servicio Médico Forense.

Autoridades aseguraron un taller mecánico donde presuntamente estuvo la camioneta en la que fueron abandonados los cuerpos para el levantamiento de indicios de peritos forenses.

La Fiscalía de Jalisco detalló que la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales trabaja en el análisis de cientos de horas de grabaciones obtenidas a través del sistema de videovigilancia del C5 para recopilar datos relevantes sobre los movimientos de la camioneta en la que fueron encontradas las víctimas.

Detienen a tres hombres por el asesinato de Esmeralda FG y los dejan libres

Después del hallazgo, elementos policiacos detuvieron a tres hombres, identificados como encargados del taller mecánico en el que estaba la camioneta abandonada con los cuerpos.

No obstante, se les puso en libertad ante falta de pruebas suficientes que los relacionaran con el crimen, de acuerdo con Univisión.

¿Por qué asesinaron a influencer Esmeralda FG? Líneas de investigación en el caso

A diferencia del asesinato de Valeria Márquez, en el caso de Esmeralda FG, la Fiscalía de Jalisco detalla que ella sería una víctima indirecta, pues no iban precisamente por ella.

Alfonso Gutiérrez, vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, explica que el asesinato múltiple del que fue víctima la creadora de contenido tendría relación con su esposo, un empresario dedicado a la compra-venta de vehículos y producción de jitomate en Michoacán, asegura Univisión.

¿Quién era la tiktoker Esmeralda FG?

Esmeralda Ferrer Garibay era una creadora de contenido en TikTok que, como muchos otros, inició con la pandemia a subir videos a dicha plataforma en 2020 y con el tiempo ganó popularidad. No se tiene registro de otras redes sociales de Esmeralda.

En TikTok, la joven originaria de Michoacán subía contenido de estilo de vida, mismo que incluía viajes, outfits con ropa de marcas de lujo, tratamientos estéticos y maquillaje, aunque también había algunos clips en los que hacía lipsync de otros audios.