TikTok reafirma su compromiso con México

TikTok trabaja con el gobierno mexicano, instituciones y marcas para fortalecer la economía creativa y las oportunidades para creadores en el país. [Fotografía. Shutterstock]

TikTok, que de acuerdo con Hype Auditor y Band of Insider (HA y BI) cuenta con más de 81 millones de usuarios activos en México, reafirmó que las tensiones y posibles restricciones en EU no afectarán su operación en el país, según Sunshine Castilleja, directora general interina de Negocios en México.

La directiva reveló que la plataforma –que a nivel mundial tiene 955.3 millones de usuarios–, trabaja con el gobierno mexicano, instituciones y marcas para fortalecer la economía creativa y las oportunidades para creadores en el país.

En México, se estima que el 48 por ciento de los usuarios se siente motivado para comprar productos recomendados por creadores, mientras que el 60 por ciento confía más en las marcas que colaboran con influencers.

“En el caso del mercado de México, trabajamos activamente de la mano del gobierno, instituciones e industrias locales para seguir desarrollando soluciones que respondan a las necesidades del ecosistema digital, y que fortalezcan tanto la economía creativa, como las oportunidades para creadores y marcas en el país”, aseguró Castilleja.

Agregó que en EU, donde TikTok tiene más de 170 millones de usuarios, continúa colaborando de cerca con las autoridades para encontrar la mejor solución, mientras, la plataforma sigue estando disponible en ese país y operando con normalidad para los usuarios y las marcas.

“TikTok es altamente efectiva para conectar marcas con audiencias de forma auténtica, generar confianza y aumentar la visibilidad. Nos hemos convertido en el aliado perfecto y en una herramienta poderosa para empresas de cualquier industria, siempre que se ejecute con una estrategia adecuada”, aseguró.

Agregó que México es un país estratégico con una buena comunidad de creadores, auténtica y altamente conectada con sus audiencias, en cuanto a la industria del influencer marketing.

“Lo que vemos en este mercado es un crecimiento constante en la profesionalización de los creadores, así como una mayor disposición de las marcas en integrar el contenido con creadores dentro de sus estrategias de marketing digital”, abundó Sunshine Castilleja.

El 19 de junio, Donald Trump firmó una prórroga por 90 días para que la china ByteDance, mantenga funcionando TikTok en la Unión Americana, en lo que decide venderla a alguna compañía tecnológica de ese país.

En ese mismo mes, el presidente Trump dijo que identificó un comprador para las operaciones en EU de TikTok, sin nombrar al postor ganador.