Irán ‘paraliza’ negociación con Trump por ataques contra el Líbano: ‘Se suspenderán las conversaciones’

Irán anunció este lunes 1 de junio la suspensión de las conversaciones con Estados Unidos en protesta por la ampliación de la ofensiva terrestre israelí en el Líbano, una decisión que aumenta las tensiones mientras Washington y Teherán buscan alcanzar un acuerdo de paz provisional.

Los negociadores suspenderán las “conversaciones y el intercambio de documentos a través de mediadores”, informó la agencia semioficial Tasnim, citando un comunicado.

La noticia impulsó los precios del petróleo y golpeó a los mercados bursátiles. El Brent subió hasta cerca de 97 dólares por barril, tras haber caído más de un 11 por ciento la semana pasada por el optimismo de los inversionistas respecto de un posible acuerdo.

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Estados Unidos e Irán mantenían contactos indirectos sobre un borrador de acuerdo que contemplaría extender el alto el fuego por unos dos meses, a cambio de que Irán reabriera el Estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantara el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Sin embargo, los funcionarios iraníes sostienen que la expansión de las operaciones militares israelíes en el Líbano durante el fin de semana —la mayor incursión en el país en 25 años— viola el alto el fuego. Teherán insiste en que cualquier acuerdo debe abarcar todos los frentes de conflicto de la región, incluido el Líbano, donde Hezbolá, respaldado por Irán, e Israel libran una guerra paralela.

El líder del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó previamente que la escalada israelí en Líbano y el bloqueo de los puertos iraníes son “pruebas claras del incumplimiento estadounidense del alto el fuego”, según una publicación en redes sociales.

Irán y el denominado “Eje de la Resistencia” —una red de grupos respaldados por Teherán en la región— han incluido en su agenda el cierre total del estrecho de Ormuz y del estrecho de Bab el-Mandeb, añadió el informe de Tasnim.

Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, es el acceso sur al canal de Suez y una ruta estratégica para el comercio entre Europa, Oriente Medio y Asia. Antes del alto fuego en Gaza, una serie de ataques de los hutíes, aliados de Irán, provocaron importantes interrupciones en el transporte marítimo internacional.