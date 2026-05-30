Redadas contra migrantes de Trump provocan ‘agujero’ económico en EU con miles de empleos perdidos

El incremento de las acciones migratorias en ciudades estadounidenses impulsadas por la administración de Donald Trump el año pasado provocó la pérdida de 668 mil puestos de trabajo, según un informe de la Brookings Institution.

El fenómeno generó un “efecto disuasorio” que se extendió por las economías locales, afectó a empresas y también impactó a trabajadores nacidos en Estados Unidos.

La campaña del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adoptó tácticas de “conmoción y pavor” más amplias y visibles que los operativos de control anteriores, incluido el programa que comenzó durante el gobierno del expresidente George W. Bush en 2008 y continuó durante la administración del expresidente Barack Obama, según los autores del estudio publicado el viernes.

¿Cuáles fueron los sectores afectados por política antimigrante de Trump?

En las 86 ciudades que registraron el mayor aumento de detenciones del ICE, se observó una pérdida aproximada de 13 empleos por cada arresto adicional. Los sectores que suelen emplear a una alta proporción de inmigrantes indocumentados, como la construcción, registraron los mayores impactos.

Sin embargo, el empleo en sectores como las artes y el entretenimiento, donde laboran pocos inmigrantes, también mostró una disminución importante. Los autores explicaron que las empresas reducen personal porque la actividad económica disminuye cuando las redadas del ICE dominan la atención pública.

“La aplicación de la ley a esta escala y velocidad —visible, impactante, diseñada para generar miedo más allá de la población directamente afectada— destruye empleos, perturba negocios que los estadounidenses poseen y administran, y deprime las economías locales en las que los estadounidenses viven y trabajan”, escribieron Marcela Escobari, Ian Seyal y Paul Beach en el informe.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el estudio.

La investigación analizó 86 ciudades que registraron un incremento en las acciones de control migratorio durante el primer semestre de 2025 y las comparó con otras localidades que no experimentaron ese fenómeno, con el objetivo de aislar el impacto de otros factores que afectan el empleo local.

Los autores utilizaron datos de arrestos del Proyecto de Datos de Deportación, una iniciativa que rastrea las detenciones del ICE mediante solicitudes de información pública. También recurrieron a estimaciones de empleo de la firma especializada Lightcast y a registros federales de nómina.

De los 668 mil empleos que el estudio estima perdidos en esas 86 ciudades, entre 51 mil y 297 mil correspondían a trabajadores nacidos en Estados Unidos.

Según el informe, las empresas que dependen parcialmente de mano de obra inmigrante enfrentaron una escasez repentina de trabajadores y redujeron operaciones para todo su personal, incluidos los empleados estadounidenses.

Mientras tanto, el gasto de los consumidores disminuyó en comunidades con una alta concentración de inmigrantes. Los autores citaron un estudio publicado a principios de este año que sugirió que el consumo en barrios de Los Ángeles con elevados niveles de residentes nacidos en el extranjero cayó hasta 25 por ciento durante los dos meses posteriores al anuncio de una campaña local del ICE.

“Si el objetivo es proteger a los trabajadores estadounidenses y apoyar economías locales resilientes, un enfoque de aplicación de la ley a gran escala, basado en la estrategia de ‘conmoción y pavor’, en las ciudades estadounidenses es una herramienta costosa y contraproducente”, concluyeron los autores.