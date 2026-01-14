‘¿Vamos a ser la Gestapo?’: Fans de Trump critican violencia del ICE en redadas migratorias

El ICE ha declarado que más de 2 mil 500 inmigrantes ilegales delincuentes han sido arrestados en Minnesota. (Bloomberg).

¿De verdad vamos a ser la Gestapo? ¿Dónde están tus papeles? ¿A eso hemos llegado? Eso no es retórica anti-ICE de un crítico liberal de la campaña de deportación de Donald Trump, sino las palabras incrédulas de Joe Rogan, el podcaster superestrella que apoyó la campaña electoral de 2024 del presidente e instó a sus millones de oyentes a votar por el republicano.

Rogan, la figura más importante de la “manosfera” mediática, quien jugó un papel clave en animar a los hombres a votar por Trump, hizo estos comentarios en un episodio de su podcast publicado el martes. Criticó las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que un oficial disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good la semana pasada durante un enfrentamiento en Minneapolis.

Su crítica refleja una indignación más amplia incluso entre algunos partidarios de Trump por las tácticas de línea dura de ICE, incluido el uso de máscaras por parte de los agentes, los arrestos de migrantes que llegan a los juzgados esperando una audiencia de rutina, operaciones de cumplimiento cerca de las escuelas y el uso de armas y equipos de estilo militar.

Un representante de Rogan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El ICE cada día es más violento

Videos publicados recientemente en redes sociales muestran enfrentamientos cada vez más agresivos.

En un video, se ve a agentes sacando a rastras a una mujer de su vehículo tras cortarle el cinturón de seguridad. Se la escucha gritar pidiendo ayuda.

En otro caso, las autoridades esposan a un hombre en el suelo mientras un agente le aplica un rodillazo en la cabeza y el cuello, una técnica prohibida por las autoridades de Minnesota tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020.

Actualmente, el 46 por ciento de los estadounidenses apoya la abolición del ICE, según una encuesta realizada este mes por The Economist/YouGov. En junio de 2025, solo el 27 por ciento lo apoyaba. Actualmente, la mayoría también opina que no se debería permitir que los agentes usen mascarillas al realizar arrestos.

En vísperas de las elecciones de 2024, la laxa política fronteriza del gobierno de Biden lastró la candidatura demócrata tras un aumento repentino de llegadas de migrantes al país a través de la frontera sur con México. Trump logró la victoria aprovechando el problema y, tras su victoria, la afluencia de personas se ha reducido drásticamente.

En consecuencia, los estadounidenses se han preocupado menos por el asunto y las la inflación ahora son su principal pendiente.

En Minneapolis, la muerte de Good ha alimentado las protestas contra los agentes federales que se desplegaron en la región a principios de diciembre como parte de una ofensiva migratoria y una creciente investigación por fraude centrada en la comunidad somalí-estadounidense.

En los días posteriores a su muerte, miles de personas han salido a las calles para protestar contra las operaciones del ICE, mientras que funcionarios locales y estatales han exigido que los agentes federales abandonen la región.

Funcionarios de la administración Trump, encabezados por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han defendido las acciones del ICE y han afirmado que sus agentes están siendo atacados por terroristas domésticos que buscan perturbar su trabajo legal.

¿Cuál es el impacto del ICE en Minnesota?

El ICE ha declarado que más de 2 mil 500 inmigrantes ilegales delincuentes han sido arrestados en Minnesota, incluyendo pandilleros y personas condenadas por delitos relacionados con armas.

Aunque el DHS ha dicho que las operaciones de inmigración a nivel nacional están dirigidas a “los peores de los peores”, una proporción cada vez mayor de los arrestados están acusados ​​de violaciones civiles de inmigración o no han sido condenados por un delito en los EU según datos del gobierno.

Rogan, por su parte, sigue apoyando el derecho de las fuerzas del orden a arrestar y deportar a los delincuentes. Pero dijo en su podcast: «También entiendo el punto de vista de quienes dicen: ‘Sí, pero no quieren que haya militares en las calles deambulando y atrapando a gente, muchos de los cuales resultan ser ciudadanos estadounidenses sin papeles’».

No es la primera vez que se opone a las acciones del ICE. Rogan ya había lamentado que Trump se estuviera desviando de su promesa de centrarse principalmente en los delincuentes violentos en su campaña de deportación.

En el podcast publicado el martes, en el que participó el senador republicano Rand Paul, el presentador dijo que el asesinato de Good en Minneapolis parecía “horrendo” y que es “muy feo ver a alguien dispararle a un ciudadano estadounidense, especialmente a una mujer, en la cara”.

Si bien Rogan ha sido durante mucho tiempo blanco de críticas, especialmente de liberales molestos por su oposición a algunas doctrinas progresistas, su postura política es indescriptible.

Apoyó a Trump en 2024, pero anteriormente apoyó al izquierdista Bernie Sanders para la presidencia y coincidió con el senador en cuanto a la influencia de los “oligarcas”.

Esa perspectiva política amorfa se extiende también a otras figuras de la sociedad. Theo Von, quien, al igual que Rogan, había presentado a Trump y a J.D. Vance en su podcast antes de las elecciones, solicitó al Departamento de Seguridad Nacional el año pasado que no lo incluyera en uno de sus videos.

“Hola, DHS, no aprobé que me usaran en esto”, dijo Von en una publicación en redes sociales en ese momento. “Sé que conocen mi dirección, así que envíen un cheque. Y por favor, eliminen esto y manténganme fuera de sus videos de deportación desastrosos. En cuanto a inmigración, mi opinión y mi corazón son mucho más sutiles de lo que este video permite. ¡Adiós!”