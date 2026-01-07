ICE mata a una ciudadana estadounidense en protesta contra redadas de migrantes en Minneapolis

Agentes federales cerca de una barrera vial, luego de que un agente disparara contra una ciudadana en Minneapolis el 7 de enero del 2026.

Un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó fatalmente a una mujer en Minneapolis, lo que provocó enojo por la presencia de agentes de ICE en la ciudad.

El tiroteo ocurrió este miércoles durante un operativo selectivo. La mujer bloqueó con su vehículo a los agentes de ICE en la zona.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, justificó que la ciudadana había dirigido su vehículo hacia los agentes.

Según un informe de la Radio Pública de Minnesota, una testigo del tiroteo afirmó haber visto un coche bloqueando el tráfico en la Avenida Portland en lo que parecía ser una protesta contra el operativo federal. La testigo afirmó que los agentes de ICE le ordenaron a la conductora que se marchara, y declaró a la radio pública que la mujer “intentaba dar la vuelta” en su auto cuando el agente le disparó.

Un video publicado en X mostró que la conductora avanzó en su vehículo para seguir su camino. Al hacerlo, un agente de ICE se interpuso en el camino del vehículo y le disparó.

ICE se justifica por matar a ciudadana estadounidense: ‘Oficial temió por su vida’

“Un oficial de ICE, temiendo por su vida, la vida de sus compañeros agentes del orden y la seguridad del público, disparó tiros defensivos”, dijo Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado, describiendo el incidente como “un acto de terrorismo doméstico”.

Las autoridades no revelaron inmediatamente la identidad de la mujer.

El jefe de la Policía de Mineapolis, Brian O’Hara, informó que se trataba de una mujer blanca, ciudadana estadounidense, de 37 años, quien no era objetivo de ningún operativo.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país”, indicó en una rueda de prensa.

Una multitud se congregó en el lugar del tiroteo, lo que desató una polémica política. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió a los agentes de ICE que se largaran de allí.

“La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad”, dijo Frey. “Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Nos mantenemos firmes junto a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pidió a los residentes que mantuvieran la calma mientras los funcionarios de seguridad pública del estado recopilaban información sobre el incidente.

“Compartiremos información a medida que sepamos más”, dijo.

Con información de EFE.