¿Trump preocupado? Advierte que será sometido a juicio político si republicanos pierden

Hay encuestas que muestran la insatisfacción de los estadounidenses sobre el liderazgo de Donald Trump.

El presidente Donald Trump imploró a los republicanos que cambien su suerte política antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, advirtiendo que si los demócratas retoman el control del Congreso, sería sometido a juicio político por tercera vez.

“Tienes que ganar las elecciones intermedias”, dijo Trump el martes en un retiro para el caucus de la Cámara de Representantes del partido en Washington. “Encontrarán una razón para destituirme. Me destituirán”.

Trump ofreció un modelo familiar para los partidos mayoritarios, que históricamente han perdido escaños en elecciones en años no electorales: culpar a problemas de comunicación de sus problemas e insistir en que los votantes simplemente no están viendo sus logros.

Trump predijo que el Partido Republicano lograría una victoria “épica” y desafiaría esas tendencias.

¿Qué pronósticos hay para el partido Republicano en EU?

Sin embargo, las encuestas que muestran la insatisfacción de los estadounidenses con su liderazgo y el estado de la economía son un mal augurio para las posibilidades de los republicanos de mantener el control del Congreso.

Trump en ocasiones expresó su exasperación hacia los votantes que le dieron bajas calificaciones en su gestión del país.

“Me gustaría que pudieran explicarme qué diablos está pasando en la mente del público, porque tenemos la política correcta”, dijo.

Trump promocionó su ofensiva contra los migrantes, sus amplios aranceles, sus esfuerzos para reducir el costo de los medicamentos y su histórica ley de impuestos y gastos.

También ofreció consejos directos a los legisladores de su partido sobre su mensaje, instándolos a promover con vehemencia sus prioridades políticas y a reformar el sistema nacional de seguro médico.

Trump llama a difundir su ley fiscal

“Tienen tanta munición, solo tienen que venderla”, dijo Trump. “¿Quieren cambiar esto? Trabajan en las naciones favorecidas, en las fronteras, en todo lo que hablamos, pero ahora les quitan el tema de la salud”.

En cuanto a su ley fiscal, Trump dijo que “hay tantas ventajas” que “hay que difundirla”.

El discurso motivacional de Trump llega al comienzo de un año crucial para el presidente, con elecciones que determinarán el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

Durante su primer año como presidente, Trump ejerció sus poderes ejecutivos y eludió al Congreso para lograr varios de sus objetivos políticos.

Cuando Trump ha buscado el apoyo de legisladores, ha encontrado poca resistencia por parte de los republicanos.

Aun así, perder cualquiera de las dos cámaras socavaría drásticamente la capacidad del presidente para impulsar su agenda en la segunda mitad de su mandato. La legislación importante ya enfrenta un camino más difícil este año debido a las divisiones republicanas y su escasa mayoría.

También lo expondría a nuevas investigaciones por parte de un Congreso controlado por los demócratas.

Durante su primer mandato, Trump fue sometido a dos juicios políticos: uno por su campaña de presión sobre Ucrania para que investigara a su rival demócrata Joe Biden y otro por su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

A pesar de las exhortaciones de Trump a los legisladores, las encuestas indican que el propio presidente es uno de los mayores obstáculos para su partido. La aprobación de su desempeño laboral se situó en el 36 por ciento en una encuesta Gallup de fin de año.

La cifra general apenas superó su mínimo personal del 34 por ciento en enero de 2021. El alto coste de la vida, un tema que Trump abordó en su campaña de 2024, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes.

Los republicanos en el Congreso comienzan el año enfrentando desafíos inmediatos, como evitar un cierre gubernamental después del 30 de enero, cuando se agoten los fondos para gran parte del gobierno federal.

También lidian con preguntas sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por Trump en una descarada redada militar durante el fin de semana, así como con la inminente votación sobre los subsidios del Obamacare, a pocos días del cierre del período de inscripción abierta.

Trump destacó la lucha por la cobertura de salud, reiterando su oposición a extender esos subsidios e insistiendo a los legisladores de su partido que su postura sería adoptada por los votantes.

“Salí con una declaración: que el dinero no vaya a los peces gordos de las aseguradoras”, dijo Trump. “Que el dinero vaya directamente a la gente, para que puedan pagar su propia atención médica”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes planean forzar una votación para reactivar los subsidios vencidos bajo la ley de salud. La propuesta de Trump de entregar ese dinero directamente a los consumidores para que puedan elegir su propia cobertura médica ha generado dudas sobre cómo funcionaría dicho acuerdo y si brindaría mejores resultados.

Algunos legisladores republicanos han cuestionado si el partido está aprovechando su control sobre ambas cámaras para actuar con la suficiente agresividad y aprobar sus prioridades legislativas. Otros temen que el partido no haya hecho lo suficiente para promover sus victorias, como el emblemático paquete de impuestos y gastos aprobado el verano pasado.