¿Por culpa de Trump? Remesas caen 5.7% en noviembre; acumulan ocho meses en picada

Las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump continúan impactando el flujo de remesas hacia México. En noviembre de 2025, el país captó 5 mil 124 millones de dólares de remesas, lo que representó una caída anual de 5.7 por ciento, según datos revelados por el Banco de México.

De esta manera, los envíos de remesas al país acumularon ocho meses consecutivos de descensos, la segunda racha negativa más grande desde la crisis financiera de 2008-2009, años en el cual la captación de ‘migra dólares’ acumuló 18 meses en números rojos.

En el acumulado enero-noviembre, México recibió 56 mil 469 millones de dólares de remesas, por lo que se encuentra en niveles similares a los observados en el mismo periodo de 2023.

Los migrantes enviaron una remesa promedio de 396 dólares, es decir, unos 7 mil 83 pesos mexicanos.

Malas noticias para el envío de remesas de mexicanos

El reporte mensual de Banxico también detalló que el 99.1 por ciento de las remesas fueron realizadas por transferencias electrónicas, mientras que un 0.7 por ciento realizó este tipo de envíos mediante efectivo y especie y sólo un 0.2 por ciento por ‘money orders’.

Por otra parte, el banco central detalló que los mexicanos enviaron 91 millones de dólares al exterior con un envío promedio de 377 dólares (6 mil 740 pesos) durante noviembre. Esta cifra representó una caída anual de 1.2 por ciento.

En el acumulado hasta noviembre, los egresos por remesas sumaron mil 060 millones de dólares, por lo que México registró un superávit de la cuenta de remesas con el resto del mundo por 5 mil 034 millones de dólares. Esta cifra contrasta frente a los 5 mil 341 millones de dólares observado en noviembre del año pasado.

Para Alberto Ramos, analista económico de Goldman Sachs, un riesgo clave para las remesas en el futuro es la evolución del mercado laboral estadounidense y los salarios de los trabajadores poco cualificados.

“El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y las medidas para reducir el flujo de drogas ilícitas y el blanqueo de capitales también podrían afectar el flujo de remesas a México a través de canales registrados formales”, indicó.